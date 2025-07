Todo era rumor y ya los aficionados y aficionadas de Pumas no creían en ninguna clase de humo hasta que ayer por la tarde, Newell's Old Boys dio a conocer a través de un comunicado que Keylor Navas, arquero titular con la selección de Costa Rica y considerado alguna vez uno de los mejores del mundo, dejaba sus filas para unirse a las de los universitarios en la Liga MX.

En medio de mucha polémica por las formas en las que Keylor decía adiós al club leproso, en México ya se preparaban para recibir al exportero del Real Madrid en el aeropuerto de la Ciudad de México. Durante la madrugada seguidores del club azul y oro aguardaron pacientes la llegada de Navas, quien no habló con los medios de comunicación a su arribo al AICM.

Este día se espera que el tico se presente en las instalaciones de Cantera de Pumas, al sur de la CDMX para realizarse los exámenes médicos. Aunque todavía falta que Pumas lo haga oficial, que lo presente de manera formal y que arregle la situación con sus documentos para trabajar en nuestro país, la afición ahora se pregunta cuándo es que se dará el debut de Keylor Navas en el arco que ocuparan otros grandes como Olaf Heredia, Jorge Campos, Adolfo Ríos o Sergio Bernal.

Crédito: Cuartoscuro, Canva

¿Cuándo debuta Keylor Navas con Pumas en CU?

Desde el fin de semana, durante el juego contra Pachuca en Ciudad Universitaria, trascendió que Pumas quería que a inicios de esta semana, el arquero finiquitara su relación con Newell's porque lo querían inmediatamente en México para los exámenes médicos y para que, de ser posible y tras los errores del joven Rodrigo Parra en la portería auriazul, debutara con los universitarios este viernes ante Querétaro.

En ese sentido, el debut de Keylor podría darse como visitante ante los Gallos Blancos, sin embargo, en Ciudad Universitaria lo estaría haciendo ante la afición puma el 10 de agosto a las 18:00 horas, cuando enfrenten a Necaxa, ahora dirigidos por Fernando Gago, criticado también por sus polémicas salidas tanto del Guadalajara como de Boca Juniors recientemente.

Es importante aclarar que las fechas son tentativas y no porque no se lleven a cabo los duelos ante Querétaro o Necaxa, sino porque el portero todavía no firma con Pumas; falta aún que haga los exámenes médicos, que los apruebe y, sobre todo, que obtenga lo más pronto posible su visa de trabajo. Cuando el anuncio se haga oficial por parte de Pumas, entonces se podrá pensar en la posibilidad de que su primer partido sea hasta el enfrentamiento contra Necaxa, aunque también cabe la probabilidad de que lo haga ante Querétaro, tomando en cuenta que Pumas marcha en el último lugar del Apertura 2025 y que no ha sumado un solo punto en este torneo.

Mi jefe: ¿Por qué no habrá venido a trabajar?



Yo: en el Aeropuerto desvelado, con hambre y sin poder ver a Keylor Navas



pic.twitter.com/joEjXH7hBf — Pumas En La Piel (@PumasELP) July 22, 2025

Además de eso, ¿qué faltaría para que Keylor Navas debute esta semana con Pumas?

No sólo la firma y la visa de trabajo es lo que falta para que Pumas pueda debutar a Keylor Navas ya sea contra Querétaro, como visitantes, o como locales en CU ante Necaxa. También es necesario considerar que los universitarios deben liberar una de sus plazas de jugadores No Formados en México (NFM), pues las nueve plazas que tiene disponibles están ocupadas por los siguientes futbolistas:

Nathan Silva

Rubén Duarte

Adalberto Carrasquilla

Pedro Vite

Álvaro Angulo

Piero Quispe

Aaron Ramsey

José Luis Caicedo

Leo Suárez

La probabilidad de que Leo Suárez o Piero Quispe sean uno de los sacrificados por Efraín Juárez son amplias, sin embargo, sería Leo Suárez quien dejaría a los universitarios, al no hacer pretemporada con el equipo.