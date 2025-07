Denis Shapovalov, campeón del Abierto de Tenis Los Cabos

Sin ceder sets en cuatro partidos y con el respaldo de un público que conectó con él desde casi el comienzo, el canadiense Denis Shapovalov conquistó esta noche la edición 2025 del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo, tras imponerse 6-4 y 6-2 al estadounidense Aleksandar Kovacevic.



El tercer sembrado y número 33 del mundo aseguró su cuarto campeonato profesional, segundo en la presente campaña (Dallas), ante un estadio casi lleno en aparente movimiento uniforme, a través de las muñecas de la gente con abanicos en cada una de las tribunas.



Kovacevic no estuvo fino desde el inicio y acumuló 23 errores no forzados durante una hora y 15 minutos de juego. El ganador tampoco presentó la mejor de sus versiones, sin embargo, le bastó para no perder más de cuatro juegos en

ningún parcial en todo el torneo.

Denis Shapovalov dominó el duelo de reveses (a una mano)

Foto: Cortesía

"Significa mucho. Siempre es bueno ganar un torneo, no hay muchas semanas así en la temporada. Es mi primer año con dos títulos y espero poder seguir así. Él juega bien (Kovacevic), es un placer verlo y enfrentarlo" explicó el joven tenista de 26 años, en conferencia de prensa.



Shapovalov también dominó el duelo de reveses (a una mano). Ganó uno que otro punto bueno con dicho golpe, incluido uno medio crítico con un juego 30-30 y un posible break point en contra. Con el servicio también fue regular con seis aces y únicamente dos dobles faltas.



Quebró rápido cuando tuvo que hacerlo y sostuvo en la única chance de su oponente. Recibió la pelota con arte huichol (trofeo) y se mostró feliz por todo lo acontecido en Los Cabos, un lugar que pareció agradarle desde el primer día y que describió como irreal y mágico.

Foto: Cortesía

"Definitivamente me encantaría regresar, es un torneo increíble. La organización es increíble. Me sentí muy bien aquí. El trofeo es muy colorido y muy bonito, muy diferente a cualquier otro. He jugado en Acapulco y en Guadalajara, la gente en México ama mucho el tenis".



El canadiense valoró el respaldo de un público que acompañó toda la semana, con más de 35 mil asistentes en el complejo de tenis. Asimismo, Denis celebró un triunfo que no pronosticó en segunda ronda, pero que pareció más posible con el paso del tiempo.