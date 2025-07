La increíble historia de la joven promesa del Chelsea que dejó el futbol para unirse al Ejército

Una joven promesa del club inglés Chelsea sorprendió a todos al anunciar en sus redes sociales que se había retirado del futbol profesional para unirse al Ejército. Se trata de Nicolas Tié, un joven de 24 años, que dejó Francia para intentar abrirse camino en la Premier League hace 11 años.

Tié nació en Lille, Francia, en una familia originaria de Costa de Marfil, siendo el más pequeño de 3 hermanos. Enfrentando el divorcio de sus padres, se trasladó a los 5 años a Poitier. Desde los 12 años diversos clubes buscaron ficharlo, por lo que hizo pruebas con Arsenal y Chelsea, decantándose finalmente por el club londinense. Firmó el contrato con la escuela de la escuadra inglesa a los 13 años, pero legalmente no podía trasladarse, sino hasta cumplir 16 años.

Esa es la razón por la que Tié pasó 3 años en Francia y comenzó su carrera como portero en el club francés Stade Poitevin FC hasta que 2017 se trasladó a Inglaterra con el Chelsea.

Aunque había comenzado a jugar como mediocampista, fue muy pronto que sus entrenadores notaron su talento natural como guardameta. Mientras esperaba en Francia para poder acudir a competir con el Chelsea de manera oficial, Tié tomó clases de inglés durante su estancia en un internado.

Al recordar la época, Tié ha comentado que todo parecía un sueño y si ese era el camino para convertirse en profesional, estaba dispuesto a tomarlo.

El francés llegó al futbol inglés en su adolescencia, donde disputó 13 partidos en con el equipo sub-18 del Chelsea. De inmediato comenzó a compartir su aventura en las redes sociales, con imágenes de sus entrenamientos con “The Blues” hasta julio de 2020.

Allí se mantuvo hasta el 2020, fecha en la que el equipo portugués Vitória Guimarães Sport Clube B reclutó al joven. Tié dejó al club londinense a los 19 años tras no lograr una renegociación de su contrato que le permitiera tener más minutos de juego.

El fin del sueño inglés

Aunque se tenía confianza en su talento, el joven acumuló sólo 3 partidos en la liga inglesa antes de llegar al futbol portugués en una operación de unos 500 millones de euros, de acuerdo con Transfer Market.

Con el cabello más largo, el guardameta retomó sus actividades en redes sociales en octubre de ese mismo año, ahora con su nuevo club, el Vitória Guimarães Sport Clube B. Incluso presumió su tarjeta de jugador, en la que aparece con su traje de portero naranja.

Los posteos en su cuenta cesaron en noviembre de 2022. Con dos años todavía por jugar en su contrato de cinco, el francés seguía como portero suplente, pese a haber sido titular en los juegos clasificatorios con la selección de Costa de Marfil. Tié decidió dejar al club en septiembre de 2023, luego de negociar su salida con el club.

Su entrada a las Fuerzas Armadas

Tras meditarlo, el joven decidió dejar el futbol profesional para dedicarse a formar una carrera militar en Francia. “Es una elección realmente pensada, no es una decisión de la noche a la mañana. Me dije ‘voy a ir al Ejército’. Mi suegro lo sabe, es una vida que conozco y me gusta el manejo de armas”, afirmó el joven en una entrevista con Kay Media.

El atleta realizó las pruebas de ingreso sin mayor problema y desde abril estaba listo para ingresar a vida castrense. El niño que cautivó al Arsenal y al Chelsea a los 12 años aseguró que actualmente no imagina su vida haciendo otra cosa que no sea incorporarse al Ejército.

Tié sorprendió a todos al retomar sus actividades en su cuenta de Instagram hace unos días, compartiendo en sus stories de Instagram una fotografía de él usando el uniforme militar acompañado de la frase “Nueva Vida”.