Cinco peleas que marcaron la carrera de Manny Pacquiao

Con 67 peleas profesionales, ocho divisiones conquistadas y más de 12 campeonatos mundiales, Manny Pacquiao regresa este fin de semana dispuesto a hacer aún más historia. Quiere el título mundial welter del Consejo Mundial de Boxeo, que está en manos del mexicoestadounidense Mario Barrios, y hará todo lo posible para adueñárselo.

En lo que es su presentación número 17 en el MGM Grand Garden Arena, Pacman -con 46 años- adelantó que llevará a aguas profundas al Azteca Barrios, todo por consentir a sus aficionados. Su pasado respalda la advertencia, pues ya antes logró entregar peleas históricas, aquí cinco que dejaron una profunda huella:

Floyd Mayweather, 2015 Luego de al menos una década buscando un enfrentamiento. Se logró cerrar la contienda que para muchos era la del siglo. Sin embargo, la expectativa superó por mucho a la acción y tras 12 rounds que no trajeron la emoción que se esperaba al enfrentar a dos de los principales peleadores del momento, Manny salió de ahí con una derrota por decisión unánime.

Juan Manuel Márquez, 2012 Luego de hilar triunfos imponentes ante Ricky Hatton, Miguel Cotto, Joshua Clottey y Antonio Margarito, pero al caer ante Timothy Bradley, Pacquiao concedió la cuarta pelea al excampeón mexicano, buscando dejar atrás el descalabro. Sin embargo, un descuido en el sexto round, un golpe que no vio, sumado al movimiento natural de una transición, crearon una tormenta perfecta en donde fue fulminado por un puño que lo mandó inconsciente a la lona. El filipino aseguró que esa pelea le enseñó demasiado.

Óscar de la Hoya, 2008 Haciendo uso de su velocidad, golpeó con ángulos, Manny echó abajo la teoría de que un buen peso pequeño no puede vencer a un buen peso grande. El Golden Boy salió mucho más pesado, dispuesto a agarrar con un solo golpe a un Pacman que no se dejó de mover, para evitar ser un blanco fijo. El final de la pelea llegó en el round ocho cuando el referi Tony Weeks detuvo las acciones luego de que De la Hoya no respondiera a una seguidilla de golpes.

Érik Morales, 2005 El filipino venía imparable, había sorprendido con un nocaut en 11 rounds a Marco Antonio Barrera (2003), empatado con Juan Manuel Márquez (2004) y buscaba abrirse un espacio en las superplumas. En una guerra de alta exigencia, Pacquiao usó velocidad y ángulos, pero la fortaleza e insistencia del Terrible siempre encontró una respuesta a cada embate del oriental. No era la primera derrota de Manny, pero dolió como tal, al final Morales se llevó el triunfo por decisión unánime.

Lehlo Ledwaba, 2001 Manny estaba de vacaciones por primera vez en Estados Unidos cuando le ofrecieron una pelea. Ya había sido campeón mosca de la WBC y buscaba su camino de vuelta a la cima. El rival que le ofrecieron fue el monarca sudafricano Ledwaba, quien buscaba la sexta defensa de la corona supergallo FIB, y con su gran experiencia esperaba despachar pronto al delgado filipino, lo que no se imagino es que el tágalo salió con un ritmo de pelea casi "endemoniado" y terminaría noqueándolo en seis rounds.