Pese a buenas actuaciones, Alex Hernández y Luis Carlos Álvarez son eliminados en Los Cabos

Los mexicanos Alex Hernández y Luis Carlos Álvarez quedaron eliminados esta noche en la segunda ronda del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo, en Los Cabos, Baja California Sur, despues de caer ante Andrey Rublev (número 10 del mundo) y Aleksandar Kovacevic, respectivamente.

Ambos presentaron un desempeño competitivo, sin embargo, terminaron por sucumbir ante la regularidad y la experiencia de sus rivales. Hernández consiguió cinco juegos (3-6 y 2-6), mientras que Álvarez quebró en dos oportunidades (5-7 y 4-6).

"Fue un partido muy especial porque no todos los días tienes la oportunidad de juega contra un top 10. Estoy contento por lo que di y por jugar un buen nivel de tenis. Necesito estar en un nivel más alto, pero ya me di cuenta de lo que necesito mejorar", mencionó Hernández.

Foto: Cortesía

Por su parte, Luis Carlos, quien se convirtió en uno de los favoritos del público mexicano, estableció récord de asistencia en el Grandstand. Ahí, ante la mirada atenta de Leonardo Lavalle, completó una historia primera participación en el circuito ATP.

"Me he dado cuenta de que pudo competir con jugadores como ellos. Me hace falta experiencia, más partidos, pero creo que voy por muy buen camino. Tengo muchas cosas por mejorar y daré lo mejor de mi para hacerlo", señaló el tenista colegial en los Estados Unidos de América.

Después de la tercera jornada, el cuadro de individuales en el torneo quedó sin representantes locales. Sin embargo, el Abierto de Los Cabos significó el primer ATP con dos mexicanos en la segunda ronda desde 1998, tras los triunfos de ambos en su primer partido.

Fue increíble cómo me apoyaron, tengo que agradecerle a todo el público. También al torneo por darme la oportunidad de tener una semana fantástica. Quiero volver a acá y estar en este tipo de torneos más seguido", sentenció Luis Carlos Álvarez.