Así fue el día que detuvieron a Isaac del Toro en Italia, ¿esto fue lo que hizo el policía al detenerlo?

Isaac del Toro está convertido en un verdadero ícono del ciclismo en México y a nivel mundial. El nacido en Baja California ya conquistó la Vuelta de Austria y quedó segundo en el Giro de Italia, por lo que está convertido en una de las grandes promesas del ciclismo mundial. Ahora no vamos a hablar de algún nuevo logro deportivo, sino de la ocasión en la que fue detenido por un policía cuando se encontraba en Italia.

El ciclista aprovechó su charla con David Faitelson, en el programa de 'Faitelson sin censura' donde tocó varios temas sobre su carrera y los siguientes pasos para consagrarse en la élite del deporte de las dos ruedas. Lo que nadie se esperaba era que terminara contando la ocasión en la que habría sido detenido por un policía en Italia.

"Una vez un policía en Italia me detuvo y yo pensando que hice algo mal en la bicicleta pero no, fue para pedirme una foto. Es algo que yo no entiendo", dijo Del Toro para reconocer que en Europa y algunos otros países ya lo tratan como estrella, pero en México no tiene tanta fama como en Italia y otros lugres donde el ciclismo si es seguido.