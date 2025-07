Andrey Rublev lanza Rublo, su marca de ropa con causa social

Consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo, Andrey Rublev comenzó un proyecto que trasciende lo deportivo: una marca de ropa (Rublo) donde comparte sus valores y ofrece apoyo continuo a comunidades. El ruso es explosivo en la cancha (en múltiples sentidos) y un tipo que puede parecer tímido o retraído cuando habla con la mirada más o menos perdida. Sin embargo, a través de dicha iniciativa, comparte una perspectiva profunda alrededor de distintas cosas.

"Tenía la intención de hacer algo muy diferente, no sólo para vestir, sino algo útil para ayudar a los niños", explicó Rublev luego de su victoria en la segunda ronda del Abierto de Tenis Los Cabos (6-3 y 6-2 ante el mexicano Alex Hernández).

"En ese entonces no tenía fundaciones, entonces no sabía cómo hacerlo más grande, pero encontré la opción a través de la ropa. Siempre me ha gustado crear cosas y expresarme. Quería hacer algo bueno y que me gustara vestir", dijo el número 10 del ranking en la ATP.

"La iniciativa es un esfuerzo personal que nace de su creencia en el poder transformador de apoyar a la juventud". Foto: Mextenis

Una creencia en el poder transformador

Tras el lanzamiento, Rublev donó 100 por ciento de las ganancias de su colección inaugural (Play for the Kids) a una organización benefica dedicada al bienestar infantil. Asimismo, viste la marca en cada uno de los torneos que juega desde diciembre de 2023.

Según explica en su sitio, "la iniciativa es un esfuerzo personal que nace de su creencia en el poder transformador de apoyar a la juventud". De igual manera, explica que "quiere contribuir a un mañana más brillante, al fomentar el enorme potencial de la próxima generación".

Rublev, con 27 años, es ganador de 17 títulos, al menos uno por año en siete años consecutivos. Además, se ha afianzado como un referente en el circuito, donde es considerado una de las mejores personas, según jugadores como Daniil Medvedev y Casper Ruud, entre muchos otros.