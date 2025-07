Manny Pacquiao sobre las bajas apuestas a su favor contra Mario Barrios: “Estoy aquí para entretener, para dejar felices a los aficionados"

A sus 46 años, Manny Pacquiao regresa este sábado al ring con la misma serenidad y carisma que lo han acompañado durante más de dos décadas de carrera. El filipino, leyenda viviente del boxeo, apareció en la última conferencia de prensa previa a su combate contra Mario Barrios con una sonrisa en el rostro y el semblante tranquilo.

Fiel a su costumbre, no dejó que la presión o los reflectores alteraran su ánimo. Su objetivo está claro: volver a coronarse campeón mundial. Pacquiao, quien no pelea desde agosto de 2021, aseguró que el tiempo fuera del cuadrilátero no ha sido un obstáculo, pues se ha mantenido en forma durante estos años y apunta a adueñarse, de nueva cuenta del cinturón welter del Consejo Mundial de Boxeo que está en manos del mexicoestadounidense Mario Barrios.

Pese a no ser considerado favorito en esta ocasión, el excampeón en ocho divisiones distintas no se siente en desventaja: “Muchas veces en mi carrera he sido el retador, el que no es favorito. No hay mejor sentimiento que vencer los pronósticos y cumplir tu objetivo”.

Este sábado, Pacquiao volverá a hacer lo que mejor sabe, subir al ring y dejarlo todo por el espectáculo. Foto: IG

Pacquiao busca sumar un nuevo título

Con las apuestas en contra 3 a 1, este combate ante Mario Barrios será su presentación número 17 como profesional en el MGM Grand de Las Vegas, una arena que ha sido testigo de varias de sus actuaciones más memorables. Acompañado por su entrenador de toda la vida, Freddie Roach, y su inseparable amigo Buboy Fernández, Pacquiao aseguró que su motivación sigue siendo la misma que cuando era joven: emocionar al público.

Estoy aquí para entretener, para dejar felices a los aficionados. Quiero dar una gran pelea y demostrar que el boxeo no está muerto”, comentó el filipino, que además de buscar un nuevo título mundial, quiere sumar otro hito a su ya impresionante palmarés.

El regreso de Pacquiao ha generado expectación en todo el mundo. Su legado es innegable, pero el propio Manny insiste en que no se trata solo de historia, sino de presente.

Me gusta este tipo de retos. No necesito demostrarle nada a nadie, pero sí quiero disfrutarlo y dar lo mejor de mí”, concluyó.

Este sábado, Pacquiao volverá a hacer lo que mejor sabe, subir al ring y dejarlo todo por el espectáculo. No importa la edad, los momios o la pausa: su esencia - asegura - sigue intacta.