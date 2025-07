Este es el reloj Rolex de oro rosa que usó Jannik Sinner para levantar el trofeo de Wimbledon que cuesta 850 mil pesos mexicanos

Una de las finales más esperadas del año, era la final de Wimbledon 2025 y su ganador, este año no fue otro que Jannik Sinner al vencer a Carlos Alcaraz. No es que nadie no esperara que ganara el italiano, sino que destronó al campeón doblemente vigente, sin embargo, los aficionados a la relojería sólo pedíamos ver cuál sería el reloj del campeón.

El reloj del Campeón

En 2023, Sinner se acercó a la victoria en el torneo del All England Lawn Tennis and Croquet Club cuando se enfrentó a Novak Djokovic en la semifinal. Desde entonces, el italiano no se rindió y fue acumulando títulos —entre ellos el del Australian Open y el US Open— hasta finalmente convertirse en el ganador de Wimbledon el fin de semana pasado.

Jannik Sinner

El tenista italiano de 23 años acudió a la premiación con un gran reloj adornando su muñeca. Llevó un Rolex Cosmograph Daytona, el cual está fuertemente ligado al mundo deportivo, porque además de llevar el nombre de la carrera de autos, es un emblema de precisión y excelencia.

Específicamente, de la Referencia 126515LN, que viene en una caja Oyster de 40 mm fabricada a base de oro Everose (aleación de oro rosa de 18 quilates patentada por Rolex en 2025). Y aunque ese tono rojizo de la caja hermética, el espectáculo aparte se presenta en el dial, ya que el Rolex de Sinner posee una esfera Sundust contrastante con los contadores y el bisel de cerámica con escala taquimétrica, ambos de color negro. Además, es el movimiento de manufactura Calibre 4131 de cuerda automática el que impulsa el modelo.

Rolex de Sinner

El precio del reloj

El Rolex Cosmograph Daytona Ref. 126515LN que Jannik llevó cuesta 43,500 dólares —alrededor de 850,000 pesos mexicanos. A decir verdad, es posible que muchos coleccionistas recordemos a este Rolex como el reloj que usó Jannik Sinner la primera vez que ganó Wimbledon. ¿Qué vendrá después? Hagan sus apuestas, después de todo, el futuro luce brillante para él.

