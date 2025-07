Vuelve para liderar las pistas a cinco años de impactante accidente

Nacida en Puebla, Alexandra Mohnhaupt está llamada a ser uno de los grandes nombres del automovilismo en México. Corredora desde los 8 años de edad, fue la primera piloto en la historia en ganar una carrera de Fórmula 4 en el autódromo Miguel E. Abed.

Sin embargo, su trayectoria ascendente se interrumpió en 2018, tras un accidente ocurrido en el circuito SPA Francorchamps, en Bélgica, donde se impactó contra un muro de contención a una velocidad de 250 kilómetros por hora.

Con solo 25 años de edad, Mohnhaupt regresó a los circuitos en la categoría Trucks México Series, la antesala de la Nascar México, donde ha dominado con puño de hierro la clasificación actual.

“Empecé a correr a los 8 años en Go-Karts, me abrí camino en los coches Fórmula a mis 16 años, corrí también Fórmula 4 aquí en México, un par de carreras en Inglaterra y Fórmula 3 en Inglaterra, después tuve un accidente que marcó mi carrera porque la frené en seco, estuve fuera por 5 años y regresé a correr para sacarme la espinita y porque era un deporte que extrañaba muchísimo, era lo que me hacía falta en mi vida”, explica, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México .

El regreso de Mohnhaupt no podía ser mejor: el receso de cinco años le ayudó a terminar sus estudios profesionales y a volver con más fuerza para retomar la práctica del deporte que ama.

Alexandra ha demostrado que, aunque la competencia es fuerte, cuenta con la pericia y la experiencia suficiente para escalar peldaños y subir pronto a lo más alto en el automovilismo mundial.

La piloto, de ascendencia alemana y quien platicó con El Heraldo de México durante una recepción en la boutique de la relojera Breitling, señala que su trayectoria en las carreras puede servir para inspirar a más mujeres a sumarse al deporte motor.

“Hemos demostrado que no por el hecho de ser mujeres no merecemos estar ahí, podemos hacerlo muy bien, podemos ganar, entonces pues sí, sí hay retos sobre todo también en la parte de patrocinios, porque es común que apoyen más a un hombre”, añade .

De acuerdo con la piloto mexicana, se han abierto paulatinamente más lugares para las mujeres en distintas categorías del automovilismo, y no descarta que pronto veamos a una mujer compitiendo en la Fórmula 1.

“Existe la oportunidad ahorita con lo de F1 Academy y estaría muy padre que los equipos se den cuenta que lo pueden llevar más allá de una categoría de solo mujeres, que las apoyen en categorías que sea combinadas y bueno no solo en eso, también aquí en México hay mucho talento de mujeres que puede salir a Europa, a Estados Unidos a correr en Nascar Cup, no solo en Fórmula 1”, dice .

Ante esta posibilidad, Mohnhaupt anima a las mujeres que deseen entrar a cualquiera de los muchos campos del deporte motor a que se den la oportunidad para incorporarse a la competición de alta gama.

“Es un deporte muy bonito, no solo en el área de atleta, de ser piloto, también en el área de mecánica, de ingeniería, es un deporte que a mí me apasiona muchísimo, que te llena mucho, entonces que se animen, que no se dejen llevar por los estereotipos, que demuestren que sí se puede y que no por el hecho de ser mujer no merecen estar en el deporte”, concluye.