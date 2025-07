Los aficionados de los New York Giants continúan reponiéndose de la pesadilla que fue el año pasado, cuando el gerente general del equipo increíblemente decidió no renovarle el contrato a Saquon Barkley, quien era su corredor estrella, alegando que tenían plena confianza en su Quarterback Daniel Jones, a quien le pagaban aproximadamente 40 millones de dólares al año para lanzar el ovoide y no así para entregárselo a un corredor.

Esta declaración ha sido una de las más desafortunadas que hemos presenciado en los últimos tiempos, pero gracias a tan mala decisión los Philadelphia Eagles aprovecharon la ocasión para contratar a Barkley de inmediato, lo que a la postre se convertiría en una de las contrataciones más redituables, ya que Barkley tuvo la mejor temporada de su carrera, finalizando con más de 2,000 yardas totales, y lo más importante es que sin él no hubieran podido conseguir el segundo anillo de Super Bowl en la historia de la franquicia.

Mientras tanto, Daniel Jones tuvo una temporada desastrosa, y es que debido a las lesiones y a su bajo rendimiento únicamente jugó en 10 encuentros, para después ser cortado del equipo en noviembre, terminando así la temporada con poco más de 2,000 yardas por pase y 8 anotaciones a cambio de 7 intercepciones, lo cual fue un reflejo general del desempeño final de todo el equipo, ya que los Giants únicamente consiguieron 3 victorias.

El mariscal de campo de los New York Giants, Tommy DeVito, habla durante una conferencia de prensa después de una práctica de fútbol americano de la NFL. Créditos: AP/archivo

Lo único rescatable para ellos fue el desempeño del receptor novato Malik Nabers, quien es un diamante en bruto, ya que, a pesar de haber tenido como Quarterbacks al propio Jones, a Drew Lock y Tommy DeVito, logró conseguir más de 1,200 yardas por aire y siete anotaciones, lo cual es admirable, considerando que la ofensiva fue de las peores de la liga.

Para este año decidieron renovarse al ataque trayendo al veterano Russell Wilson, quien iniciará como su mariscal de campo titular esta temporada, siendo respaldado por Jameis Winston, el cual es todo un espectáculo dentro del terreno de juego debido a su forma tan imprudente de lanzar el ovoide, ya que sus pases son tan riesgosos que tienen la misma probabilidad de terminar convirtiéndose en una anotación para su equipo que una intercepción devuelta para anotación por parte del equipo rival.

Desde que Wilson se fue de los Seattle Seahawks su nivel de juego ha ido desplomando, pasando primero por los Denver Broncos, y después con los Pittsburgh Steelers, en donde terminó banqueando a Justin Fields, a pesar de que Fields había tenido un gran inicio de temporada.

Pero Wilson sabe que su titularidad con los Giants tiene una fecha de caducidad, la cual podría ser a mitad de esta misma temporada, ya que durante este Draft reclutaron en la primera ronda al Quarterback novato Jaxon Dart, quien inevitablemente terminará siendo su sucesor.

Dart es un jugador a quien no le gusta permanecer mucho tiempo en su bolsa de protección y en cuanto ve que su primera opción a quien lanzarle el balón se encuentra bien cubierto, decide correr, lo cual es la razón por la que terminó su carrera colegial con más de 1,500 yardas terrestres.

Esta tendencia que tiene Dart de correr más de lo que lanza el ovoide tendrá que ir decreciendo conforme vaya tomando experiencia, y para su buena fortuna tiene a la mente maestra Brian Daboll para guiarlo en la NFL, ya que debemos recordar que Daboll fue el primer mentor de Josh Allen con la ofensiva de los Buffalo Bills y lo ayudó a pulir su forma de jugar, antes de tomar las riendas del equipo de New York, por lo que a Dart lo enseñará a usar sus piernas de manera inteligente. El entrenador de los New York Giants, Brian Daboll, durante una conferencia de prensa antes de un entrenamiento de fútbol americano de la NFL. Créditos :AP/archivo

En el ataque terrestre se espera que Tyrone Tracy siga llevando la batuta, sin embargo, en situaciones de zona roja o en las que se necesite poco yardaje, será el novato Cam Skattebo el encargado de correr con el ovoide, ya que Skattebo es un jugador que cuenta con una gran potencia, aunque su velocidad deja mucho que desear, ya que su físico pareciera más el de un fullback que el de un corredor, pero aun así hará una excelente mancuerna con Tracy.

En donde sí debería de notarse una mejoría considerable con el equipo de New York es respecto a su defensiva, la cual reforzaron hasta los dientes este año, y es que no escatimaron en gastos durante la agencia libre, gastando un total de más de 210 millones de dólares en refuerzos, siendo una gran mayoría de ellos jugadores defensivos, además de haber reclutado con la tercera selección global del Draft al ala defensiva Abdul Carter.

Carter comenzará rotando dentro de la alineación titular las primeras semanas, ya que los Giants cuentan con dos grandes cazadores de cabezas de mariscales de campo (Brian Burns y a Kayvon Thibodeaux), de quienes podrá aprender bastante. Abdul Carter, ala defensiva de los New York Giants, en los ejercicios de práctica. Créditos: AP/ archivo

Carter apunta hacia lo más alto desde un principio, por lo que ya se ha trazado el objetivo de romper el récord del equipo de más capturas de Quarterbacks para un novato, el cual es de 8.

Los Giants son uno de los equipos que se encuentra justo en medio de una reestructuración, pero lo importante es que al parecer cuentan con los pilares necesarios para poder crecer, tanto a la ofensiva como a la defensiva, en donde una gran parte del éxito que pueda tener el equipo recaerá principalmente en los hombros de Jaxon Dart, Malik Nabers y Abdul Carter.

Pronóstico de récord al finalizar la temporada: 6-11

