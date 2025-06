¿Quién es Mr. Iguana?, el luchador mexicano que causó sensación en el evento en Worlds Collide de WWE y Triple A

El pasado sábado 7 de junio por la tarde se llevó a cabo en el KIA Forum de la ciudad de los Ángeles, California, la primera función de lucha libre de Worlds Collide, el esperado evento que reunió a algunos de los luchadores más emblemáticos de la WWE y la Triple A en el cuadrilátero.

Pese a la participación de grandes figuras como Lince Dorado, Dragon Lee, Cruz del Toro, Octagón Jr. y Aerostar, fue el luchador mexicano, Mr. Iguana quien se robó completamente el show y las miradas del público, pues a través de redes sociales, usuarios que disfrutaron de la lucha reconocieron su carisma y su particular forma de pelear, volviendo viral su nombre.

Y es que la euforia por Mr. Iguana no es para menos, pues su historia de ascenso es digna de aplaudir, ya que al igual que muchos mexicanos, tuvo que enfrentar diversos retos para poder llegar hasta donde está hoy en día, representando a México y a la Triple A en uno de los mayores circuitos de lucha libre a nivel internacional.

¿Quién es Mr. Iguana?, el luchador viral de la Triple A

Nacido en Culiacán, Sinaloa el 20 de julio de 1986, Mr. Iguana es un luchador de 38 años de edad, quien realizó su debut en el circuito independiente en el año 2009, hasta que el 11 de octubre del 2015 ingreso al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), posteriormente se incorporó a la Triple A en el 2019, convirtiéndose en una de las figuras más famosas de dicha empresa.

Mr. Iguana se graduó de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, sin embargo, tomó la decisión de dedicarse a la lucha libre gracias a la intensa pasión que sentía por el deporte, misma que le fue heredada por su gracias a su abuelo.

Y es que pese a que no se consideraba bueno para el deporte, no contó con el apoyo de su familia, se rompió la nariz durante la segunda lucha en la que participó, y se enfrentó a múltiples críticas de los haters, no desistió de sus ideales y continuó hasta convertirse en el ídolo que es actualmente.

Uno de los aspectos más llamativos es su característica apariencia ya que siempre lucha con el rostro pintado de verde, además de que jamás olvida llevar a su fiel compañera, Yezca la iguana de peluche, con la cual ejecuta algunos de los movimientos más irreverentes en el cuadrilátero, pues la comedía también es parte de su sello distintivo a la hora de luchar.