Kelvin Joseph, exjugador de Dallas Cowboys, es arrestado tras conducir ebrio y causar fatal accidente

El exesquinero de la NFL, Kelvin Joseph, de 25 años, fue arrestado y enfrenta cargos graves tras su presunta participación en un accidente automovilístico que resultó en la muerte de un motociclista en una autopista del área metropolitana de Dallas, según informó The Dallas Morning News.

De acuerdo con un comunicado publicado por la policía de Richardson, suburbio ubicado al norte de Dallas, Joseph conducía un vehículo BMW cuando ocurrió el accidente la madrugada del sábado. El exjugador, quien actualmente milita en la United Football League (UFL) con los DC Defenders, contactó a la policía de Plano para reportar su implicación en el incidente.

La víctima del choque fue identificada como Cody Morris, de 27 años y residente de Plano, quien perdió la vida a consecuencia del impacto. Las autoridades informaron que Joseph fue detenido bajo cargos de conducir en estado de ebriedad, considerado un delito menor, y de colisión que resultó en lesiones personales o muerte, un delito grave de segundo grado en el estado de Texas.

La UFL, a través de un comunicado enviado a la estación de televisión WFAA, confirmó estar al tanto del arresto del jugador, pero declinó hacer declaraciones adicionales. La liga se encuentra en vísperas del partido por el campeonato de la conferencia de la XFL, en el que los DC Defenders tienen previsto competir.

Joseph conducía un vehículo BMW cuando ocurrió el accidente la madrugada del sábado Foto: @bossmanfat1

Kelvin Joseph ya tiene antecedentes

Este no es el primer incidente en el que el exjugador universitario de LSU y Kentucky se ha visto involucrado. En 2022, durante la pretemporada con los Dallas Cowboys, Joseph fue interrogado en relación con un tiroteo ocurrido en Dallas. Según informes policiales, viajaba como pasajero en una camioneta desde la cual se efectuaron disparos que provocaron la muerte de un hombre. La investigación concluyó que Joseph no fue el autor de los disparos, y la NFL decidió no imponerle sanciones disciplinarias.

Tras ser seleccionado por los Cowboys en el draft de 2021, Joseph disputó dos temporadas en Dallas antes de ser transferido a los Miami Dolphins. Posteriormente tuvo breves pasos por los Seattle Seahawks y los Indianapolis Colts, antes de unirse a la UFL.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Joseph cuenta con representación legal tras su arresto más reciente. Un abogado que lo había representado anteriormente no respondió a las solicitudes de comentarios por parte del Dallas Morning News.