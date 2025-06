Money In The Bank: Dominik Mysterio derrota a Octagón Jr con ayuda de Liv Morgan

La lucha empezó con un salto de tornillo contra Dominik, para luego recetarle un mortal hacia atrás en las cuerdas y hasta la lona. Esta pelea se puso sucia cuando Mysterio amarró la mascara del mexicano en las cuerdas del ring, propinándole después algunas patadas en la cabeza.

Pero Dominik también se metió contra los mexicanos que estaban en el público. Le aventó su playera a Psycho Clown, Dr Wagner Jr y también contra el Hijo del Vikingo, quien más temprano derrotó a Chad Gable en la pelea con el campeonato de la Triple AAA que sucedió en el Worlds Collide.

La pelea estaba a favor del mismísimo Octagón Jr, quien hizo algunos movimientos y voló de manera extraordinaria. También evadió un 619 y le propinó varios tornillos a su contrincante. Claro que Liv morgan no podía quedarse quieta, ayudando a su pareja a distraer a Octagón para que conectara una super plancha.

Lamentablemente fue este el movimiento definitivo para que Dominik Mysterio se quedara con el campeonato Intercontinental de la WWE, mientras que Octa solamente se mantuvo en la lona porque lo vencieron con esa plancha directo a la columna. El mexicano perdió, pero dio una buena cátedra de lucha libre mexicana.

Octagón Jr aparece en la WWE

Esta derrota dejó un sabor amargo entre los fanáticos mexicanos de la lucha libre, ya que se trataba de una oportunidad sin igual para que el experimentado luchador se hiciera con un campeonato internacional, lo que no esperaban era que sucediera una distracción que se puede catalogar como mano negra de Dominik y Liv.

El público se hizo sentir en las redes sociales, donde no solamente criticaron a Dominik por la actitud que tomó desde su aparición en Worlds Collide. El hijo de Rey Mysterio irrumpió en la lucha de relevos autralianos para insultar directamente a su contraparte, quien no dudó un solo minuto en golpearlo. Fue entonces donde se pactó el enfrentamiento dentro del evento Money In The Bank.

Estos fueron algunos de los comentarios del público:

Octagón no estaba al 100 si no madriza segura

Esa lucha no te corresponde wey!

Lástima por la wwe se volvio todo un circo de payasos Qué lento es el 619 de Dom

Dom en primera es un payaso que nomas le dieron ese campeonato x rey misterio y por el difunto Eddy guerrero

Pero no es el único mexicano que aparecerá esta noche dentro del evento estelar de la WWE, pues durante la pelea Money In The Bank, será Penta Zero Miedo quien tendrá en su poder la deseada maleta, pues busca a toda costa hacerse con un título dentro de la industria norteamericana.