Knockout: No Tires la Toalla representa a México en cumbre olímpica sobre deporte, paz y desarrollo

En el marco del Olympism365 Summit: Sport for a Better World, celebrado del 3 al 5 de junio en Lausana, Suiza, México tuvo una destacada participación a través de la Dra. Eunice Rendón Cárdenas, directora de Red VIRAL, quien presentó el modelo de reintegración social Knockout: No Tires la Toalla en el panel “Safer Communities through Sport”.

La cumbre fue inaugurada por el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y por Rémy Rioux, director general de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), y reunió a jefes de Estado, organismos multilaterales, atletas olímpicos y líderes de sociedad civil para dialogar sobre el papel del deporte como motor de paz, inclusión y desarrollo sostenible.

En su intervención, la Dra. Rendón compartió panel con Aimée Comrie, jefa de la Sección de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y con Axel Caldas, jefe de Programa de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), destacando el modelo mexicano como una práctica efectiva para transformar comunidades a través del deporte.

Knockout: No Tires la Toalla es un programa de prevención terciaria diseñado e implementado por Red VIRAL y el Consejo Mundial de Boxeo (WBC). Con más de 10 años de operación en México y Argentina (Boxeo Sin Cadenas) trabaja con personas privadas de la libertad a través de entrenamientos de boxeo de tres a cinco días por semana, guiados por campeones y entrenadores certificados, combinados con una metodología de reconciliación, terapia psicoemocional y acompañamiento familiar. El programa ha demostrado reducir significativamente el consumo de sustancias, la violencia y la reincidencia.

Además, cuenta con un componente postpenitenciario comunitario llamado Noquea la Adicción, enfocado en acompañar a quienes han recuperado su libertad para que se conviertan en modelos a seguir en sus comunidades, ayudando a prevenir que otras personas recorran el mismo camino.

“Después de una década trabajando con esta población, puedo asegurar que el castigo no reintegra a nadie. Por el contrario, alimenta el enojo, el odio y el deseo de venganza. Por eso apostamos por la confianza, la dignidad y el cuidado especializado”, señaló Rendón durante su intervención.

Entre las personalidades que participaron en esta cumbre destacan Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional; Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica; el primer ministro de Eslovenia, Dr. Robert Golob; Pau Gasol, medallista olímpico; Ana Jelušic, triple atleta olímpica; así como representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Olympic Refuge Foundation y gobiernos de diversas regiones.

La presencia de México y del modelo Knockout en este foro global confirma el papel estratégico del deporte como herramienta de transformación social y el liderazgo mexicano en políticas de reinserción, paz y construcción de comunidades más justas y seguras.