Ex multicampeón del Barcelona reveló un lado oculto de Messi que sorprendió a más de uno

El Barcelona es un club reconocido en España y en todo el mundo, no solo por su vistoso estilo de juego o por sus espectaculares logros, sino también por ser una fábrica interminable de jóvenes talentos que han enriquecido el fútbol. En ese sentido, hay que decir que uno de los talentos que decidió cambiar de rumbo y brillar en el Real Betis es Marc Bartra.

Este defensor central brindó una entrevista con Risto Mejide en su programa ‘Viajando con Chester’ y habló de todo, incluso no pudo evitar la mención a uno de los mejores jugadores de la historia y excompañero suyo, Lionel Messi. El zaguero rememoró los momentos de su debut en el FC Barcelona y distintas vivencias de su vida.

El secreto de Lionel Messi que nadie sabía

Marc Bartra habló de la importancia de la salud mental en la vida de los deportistas, lo que representa una enorme fortaleza, que la tienen jugadores de mucho talento, entre ellos el argentino: “por ejemplo, Leo Messi. Nos sentábamos muy cerca el día de partido. Él ha tenido momentos malos en un campo de fútbol, lo he visto en un vestuario cagándose en él y tirándose de la camiseta él mismo. Diciendo ‘qué he hecho, qué he hecho’. Luego salía en la segunda parte y era el mejor, se comía el campo", comenzó el futbolista.

“Eso es lo que le dio ser el mejor. Más allá de la técnica, es el levantarse. Saber qué haces con lo que te va pasando, qué solución aportas a lo que te encuentras. El no hacerse la víctima, sino cogerlo con responsabilidad. Para eso necesitas ser fuerte. Mi padre nunca me dice que está orgulloso o que me admira, no me tira piropos, sé que lo siente, una de las pocas cosas es esa, que admira que pueda jugar delante de tanta gente. Tú escuchas, sientes, ves cuando fallas y oyes el murmullo…”, prosiguió Bartra sobre Lionel Messi.

Luego, el defensa también recordó cómo fueron sus primeros partidos en el FC Barcelona: "Me ha venido la imagen de uno de mis primeros partidos. Salía del vestuario y Xavi Hernández me dijo ‘tú tranquilo, si me ves solo, dámela, pero si me ves con un tío detrás, dámela también’. Cuando debuté en el Calderón yo estaba muy nervioso y estaba centrado en lo mío, iba a hacer lo que llevaba haciendo desde los diez años y encima lo hago con los mejores jugadores del mundo. Con Iniesta, Xavi, Messi, Puyol, Busquets... sentí que eso estaba para mí, que no quería otra cosa", sentenció Bartra.

