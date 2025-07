¿Octagón perdió su nombre? Luchador rompe el silencio y esta es su verdad | FOTOS

Un revés significativo sufrió la leyenda de la lucha libre mexicana, Octagón, pues se corrió el rumor este lunes 30 de junio de que perdió la batalla legal por los derechos de su icónico personaje. Un reciente fallo judicial determinó que el nombre y la imagen de "Octagón" pertenecen a la empresa Triple AAA (Promociones Antonio Peña) desde 1996, y que la WWE también los utiliza libremente gracias a un acuerdo preexistente.

La resolución, emitida el pasado 12 de junio, ratifica a Promociones Antonio Peña como la legítima propietaria de los derechos de uso del personaje Octagón hasta el año 2035, y del personaje El Hijo de Octagón hasta 2028. Esto significa que, a pesar de su legado en el cuadrilátero, el luchador original no impide que otros usen su distintivo atuendo ninja, ni en México ni en el ámbito internacional con la WWE.

Octagón es una figura icónica de la lucha libre en México, reconocido por su estilo influenciado por las artes marciales de asia, específicamente el Karate Shotokan, donde ostenta un cinturón negro. Su carrera abarca más de 40 años, pues debutó en la década de los 80, ganando notoriedad en las empresas más importantes del país. Incluso en el año 2011, la Triple AAA lo incluyó en su Salón de la Fama.

A lo largo de su trayectoria, Octagón se consolidó como un personaje distintivo, al grado de participar en varias películas del género de lucha libre a principios de los 90 y cosechó importantes triunfos, incluyendo la máscara de Huracán Ramírez II y la cabellera de Pentagón. A pesar de los desafíos legales por el uso de su nombre, continúa activo en el circuito.

"No hay que mal informar, los nombres no los otorga el IMPU, los otorga el Indautor, así que mi nombre sí me pertenece JAJAJA", escribió Octagón en su cuenta, refiriéndose al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).