Penta Zero Miedo no olvida a Dominik Mysterio y quiere sacarse la espinita: "Ese campeonato me corresponde a mí"

Desde que pisó el escenario más grande de la lucha libre, Penta Zero Miedo sintió que algo dentro de él cambió para siempre. WrestleMania no solo fue su presentación ante una nueva audiencia global, sino también fue el punto de partida de una rivalidad inesperada y visceral: Dominik Mysterio se convirtió en su objetivo y el título Intercontinental, en una nueva obsesión.

"Nunca me imaginé que mi primera rivalidad en WWE fuera con él", confesó Penta en entrevista exclusiva con El Heraldo Media Group.

"Conocí a Dominik hace unos 15 años, cuando Rey lo llevaba a las funciones como su hijo. Nos reencontramos en WWE, pero ahora es diferente... lo único que puedo decir es: 'Dominik, chingas a tu madre. En algún momento ese campeonato que tienes me corresponde a mí" Noticias Relacionadas Penta Zero Miedo está listo para repartir dolor en Money in the Bank

Leagues Cup 2025: cuándo y dónde ver, partidos y calendario completo

Detrás del personaje que impone respeto en el cuadrilátero, hay un hombre que vivió su primera WrestleMania como si estuviera parado en el corazón de un torbellino. El luchador dejó entrever a la persona, quien confesó que fue imposible no conmoverse al ver a su hermano Rey Fénix subir al ring en el evento más importante del año.

"Fue un sentimiento inexplicable con palabras. No suelo ver mis luchas, pero ese día salí a ver la de mi hermano. Sentí como si estuviera viendo a mi hijo triunfar… se me salieron las lágrimas. Sabemos lo que nos ha costado llegar aquí", contó.

"Al día siguiente, cuando me tocó luchar, lo único que tenía en la mente era salir a ganar". Aunque esa noche no logró coronarse, Penta no lo toma como una derrota. “Fue parte del proceso. Estoy rodeado de los mejores del mundo, en la mejor infraestructura. Me estoy esforzando como si volviera a empezar mi carrera. Sé que voy a tener otra oportunidad, y esa vez no la voy a dejar ir.”

Aseguró que ahora, en esta nueva etapa de su carrera, la forma de pelear y de entrenar es diferente, pero con la motivación a tope, el esfuerzo y trabajo diario "no se siente". La misión está clara: Penta Zero Miedo quiere venganza, oro y dejar una marca indeleble en WWE. Y si hay algo que lo caracteriza, es que no se detiene hasta lograrlo.