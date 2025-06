Penta Zero Miedo está listo para repartir dolor en Money in the Bank

Como si de un científico se tratara, Penta Zero Miedo se encerró en su "laboratorio", decidido a crear la fórmula y estrategia perfecta que lo lleven a conquistar su primer maletín Money In the Bank 2025 de la WWE.

Este sábado 7 de junio, bajo los reflectores del Intuit Dome en Inglewood, California, el luchador mexicano se medirá a rivales de peso: el también mexicano Andrade, Seth Rollins (el favorito para llevarse el triunfo), así como LA Knight, Solo Sikoa y El Grande Americano.

Todos con el mismo objetivo: descolgar el portafolio que garantiza una oportunidad por el campeonato mundial en el momento y lugar que el ganador elija. Penta sabe que tiene una ventaja clave: no teme a las escaleras, tampoco le intimidan. Por el contrario, son parte de su esencia. Arriba del ring convirtió ese tipo de combate en su especialidad. Es ligero, fuerte y se mueve rápido, además de que le encanta el peligro.

"Es un estilo que domino muy bien, que me gusta. Me gusta la violencia, me gusta lo que genera el dolor de azotarte en las escaleras, me gusta poder aventarme un lance desde arriba", confesó durante su visita a El Heraldo Media Group, con la seguridad de quien sabe que el terreno que pisa no es nuevo.

Desde que debutó en WWE a principios de año, su ascenso ha sido meteórico. En apenas cuatro meses ya pisó el Royal Rumble, también WrestleMania y ahora está por enfrentar uno de los desafíos más explosivos del calendario.

"Híjole, es algo que la verdad... te voy a ser muy honesto, es mi primer Money in the Bank y estoy muy contento por cómo se ha dado todo. Tengo un dicho en la cabeza: ‘metas cortas, resultados convincentes’. Así he ido paso a paso", confesó Penta, quien no se deja marear por los reflectores y prefiere mantener el enfoque en el aquí y el ahora.

Consciente de la magnitud del reto, la preparación estuvo al nivel, pues no solo trabajó en el gimnasio para llegar en plenitud física, también estudió a sus oponentes y terminó de pulir una estrategia que, según él, lo llevará directo a la victoria.