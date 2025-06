Messi en el Mundial de Clubes 2025: ¿a qué hora y cómo ver EN VIVO y GRATIS el partido Inter de Miami vs PSG? | HORARIO POR PAÍSES

Los Octavos de Final del Mundial de Clubes arrancó este fin de semana con los partidos Palmeiras vs Botafogo y Benfica vs Chelsea. Para hoy domingo 29 de junio, se disputarán los enfrentamientos Flamengo vs Bayern a las 19:00 horas y PSG vs Inter de Miami, este último tendrá al argentino Lionel Messi como protagonista y aquí te decimos cómo ver el partido EN VIVO.

En su debut en este primer torneo organizado por la FIFA y que se juega en Estados Unidos, la escuadra de Miami empató sin goles ante el Al Ahly de Egipto, en un encuentro donde a pesar del dominio del club estadounidense no pudo abrir el marcador y la más clara del partido fue un penal fallado por 'Los Diablos Rojos'. En la jornada 2 de la fase de grupos le pegó 2-1 al Porto, mientras que en el cierre de la fase de grupos, el Inter de Miami empató a 2 con Palmeiras.

Ahora el equipo que dirige Javier Mascherano tendrá en frente al PSG, un equipo al que Lionel Messi le tiene un cariño especial porque fue el último club en el que jugó en Europa antes de irse a la MLS, liga en donde el Inter de Miami ha ganado cierta popularidad gracias a la estancia del argentino.

Crédito: AFP

¿Cómo van los Octavos de Final del Mundial de Clubes?

Hasta el momento son sólo dos partidos de los Octavos de Final del Mundial de Clubes los que se han llevado a cabo. El primero fue entre Palmeiras y Botafogo, en donde éste último no pudo sacar la ventaja y quedó eliminado por la mínima diferencia. Benfica enfrentó a Chelsea, en un encuentro en el que el equipo de la Premier League demostró por mucho su superioridad y avanzó a Cuartos de Final al derrotar al conjunto portugués 4 goles a 1.

Para hoy se enfrentarán PSG vs Inter de Miami y Flamengo vs Bayern; el resto de los encuentros que se realizarán a lo largo de la semana son: Inter vs Fluminense; Manchester City vs Al Hilal; Real Madrid vs Juventus y Dortmund vs Monterrey. Al momento, hay un duelo definido para los Cuartos de Final del Mundial de Clubes 2025: Palmeiras vs Chelsea, el cual se jugará el próximo viernes 4 de julio a las 19:00 horas.

Chelsea ya está en Cuartos de Final del Mundial de Clubes. Crédito: AFP.

¿Qué canal transmite el Inter de Miami vs PSG en Mundial de Clubes 2025?

El partido se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, a las 10:00 horas tiempo del centro de México. Aquí te decimos qué hora es en los países donde se transmitirá en vivo.

Argentina: 13:00 horas y se transmite por DSports, Disney Plus y Telefe. Gratis por DAZN

Colombia: 11:00 horas gratis por DAZN

España: 18:00 horas gratis por DAZN

México: ViX Premium y gratis por DAZN

Perú: gratis por DAZN

Crédito: AFP

¿Qué equipos siguen con vida en el Mundial de Clubes 2025?

Luego de la eliminación de Botafogo y Benfica del Mundial de Clubes 2025, los equipos que continúan con vida son:

PSG

Inter de Miami

Flamengo

Bayern

Inter de Milán

Fluminense

Manchester City

Al Hilal

Real Madrid

Juventus

Dortmund

Monterrey

Recordemos que esta lista se irá haciendo más corta con los enfrentamientos de hoy entre PSG vs Inter de Miami y Flamengo vs Bayern, además de los encuentros que se estarán realizando entre lunes y martes, en cuyos partidos está todavía un representante del futbol mexicano: Rayados de Monterrey.