Julio César Chávez Jr reconoce fallos y falta de confianza como razones de su derrota

Julio César Chávez Jr. reconoció que su derrota ante Jake Paul no se debió a una estrategia fallida, ni a un mal entrenamiento o al poder de su rival, sino a algo más profundo: la falta de confianza.

Tras perder por decisión unánime en Anaheim, California, ante Jake Paul, el excampeón mexicano explicó que su inactividad y los recientes problemas personales afectaron su desempeño sobre el ring.

“No sé si estoy al 100 , de todo lo que me ha pasado… fue mi primera pelea buena y me faltó tirar golpes. Eso fue por falta de confianza ”, aseguró el sinaloense en entrevista con El Heraldo de México .

La pelea, que rompió récord de taquilla en el Honda Center con una recaudación de 1.5 millones de dólares, representó el regreso de Chávez Jr. tras una etapa complicada fuera del ring. En enero de 2024 fue arrestado en Los Ángeles por posesión ilegal de un rifle de asalto y bajo los efectos de pastillas. Como parte de su liberación, fue enviado a rehabilitación.

A pesar del resultado adverso, Chávez Jr. encontró elementos positivos en su desempeño. “Al final di una buena pelea, la gente se emocionó y disfrutó. Pero me faltó. No sé por qué razón no pude soltarme. Pero al final le mostré que aún tengo con qué y solo por eso no me voy a retirar. Quiero volverlo a intentar”, agregó.