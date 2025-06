Jake Paul quiere inspirar a la niñez a seguir su sueños

Todo el trabajo que está realizando Jake Paul tanto dentro como fuera del boxeo revela que es parte del designio divino que tiene que cumplir.

Tras conquistar una victoria, por decisión unánime, sobre el excampeón mexicano Julio César Chávez Jr. la noche del sábado en el Honda Center de Anaheim, California, el influencer reveló que ha estado siguiendo un plan con el que quiere cumplir a como dé lugar, pues no solo disfruta de entrenar y de vivir la vida de peleador, también existe el deseo de probarle a sus críticos que se equivocan con él.

A pesar de tener más de 55 millones de seguidores en sus redes sociales y un prolífico negocio como promotor de boxeo, el de Cleveland insiste en mantenerse enfocado en solo una meta: conquistar un campeonato mundial y tras su victoria número 12 como profesional, reveló por qué:

"Dios me dijo cuál sería mi sagrada responsabilidad. Es que sería campeón mundial e inspiraría a los niños y crear una gran historia deportiva. Así que eso es lo que me impuse. He estado comprometido, he sido impecable, y sé que puedo hacer esto y que puedo convertirme en campeón del deporte más duro en seis o siete años. Eso es algo que nadie pensaría que es posible. Muchos se reían de mí, decían que iba a perder y no ha sido así", declaró Paul, quien además de conquistar una de sus victorias más importantes instauró un récord de 1.5 millones de dólares en venta de boletos en un inmueble que tiene un historial de 60 noches de boxeo.

Jake Paul venció a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime

Foto: Instagram/@jakepaul

Paul tiene una racha de seis victorias al hilo y destacan nombres como el de Mike Tyson, Michael Perry y Nate Díaz.

Le da crédito

Para el reconocido entrenador mexicano Robert García, el hecho de que los orígenes de Jake Paul estén en el Youtube no le quita mérito a lo que ha hecho dentro del boxeo.

Con 28 años y sólo cinco dedicado a esta actividad, Paul ha logrado vencer a peleadores de artes marciales mixtas y ha ido ganando terreno dentro del deporte de los puños.

"Jake ha demostrado ser un buen peleador. Su único pero es que llegó tarde al boxeo, pero ha demostrado un gran profesionalismo. Hace campamentos, entrena como cualquiera dedicado a esto al 100 por ciento. Ha demostrado mucho", dijo en entrevista con El Heraldo de México el reconocido entrenador de Riverside.