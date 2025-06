Jake Paul ve a Chávez como “escalón necesario” para ser considerado dentro de los rankings mundiales

Jake Paul sabe lo que está en juego. A unos días de enfrentarse al excampeón mundial Julio César Chávez Jr., el novel peleador estadounidense aseguró que esta será la prueba más exigente de su carrera profesional, pero también una oportunidad clave para demostrar que su objetivo en el boxeo va en serio: entrar en los rankings internacionales que le permitan disputar un título.

“Pelear contra Chávez es un buen examen para ver en dónde me encuentro. Tomar esa experiencia. Probarle a mucha gente que se equivoca”, respondió a El Heraldo de México. “Chávez es el peleador más experimentado y joven que he enfrentado hasta ahora. Así que estoy contento de poder demostrar lo que soy capaz”, abundó Paul, quien suma once victorias en su carrera, con una sola derrota.

Aunque en el papel, Chávez Jr. parte como favorito, el influencer convertido en boxeador profesional considera que la pelea no será sencilla para ninguno.

Jake Paul peleará contra Julio César Chávez Jr. el 28 de junio

Foto: IG/jakepaul

A su juicio, el hijo del legendario Julio César Chávez ha mostrado un compromiso que antes no se le había visto.

“Siento que Julio va a venir mucho más fuerte de lo que ha estado nunca. Hay mucho sobre la línea. Muchos dicen que esta es la mejor versión que le han visto. Tiene mucho que probar. Nadie quiere perder. Tiendo a sacar lo mejor de las personas”, señaló.

Más allá del resultado, Paul tiene claro que esta pelea representa un paso necesario en su proceso de consolidación dentro del boxeo. Su ambición es clara: quiere ser campeón del mundo, y para ello necesita de este tipo de peleas.

“He ido poco a poco. A mi ritmo he ido, avanzando. De eso se trata esta pelea. Vencer a Chávez de una manera muy clara me ayudará a que la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo me puedan rankear, y esperando que pueda ir por un título del mundo”, afirmó.

Sobre las críticas que ha recibido desde su incursión en el boxeo, Jake aseguró que prefiere enfocarse en lo positivo:

“No le presto mucha atención a lo que la gente comenta u opina de mí. Intento enfocarme en las cosas positivas. Porque no importa lo que hagas en la vida, las personas exitosas siempre van a tener esa gente que los intentará derribar. No importa lo que hagas en el boxeo, siempre vas a tener muchos críticos”.

Finalmente, confesó que le sorprendieron las recientes palabras de Chávez Jr., quien declaró que si pierde esta pelea, se retirará del boxeo profesional.

“No lo esperaba. Eso le pone más presión al combate. Pero eso lo hace aún más interesante para todos”.