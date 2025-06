Julio César Chávez Jr vs Jake Paul: más que una pelea, una prueba de redención

Julio César Chávez Jr. está consciente de que ya no hay margen para el error. Tras una carrera marcada por altibajos, el excampeón mundial mexicano ve en su pelea contra Jake Paul mucho más que un simple regreso: lo considera su última gran ventana para volver a ser relevante en el boxeo profesional.

Previo a su segunda contienda en peso crucero, Chávez recibió ofertas para enfrentar a otros rivales, incluso a KSI, pero Chávez Jr. optó por Jake Paul debido al impacto mediático que representa.

El sinaloense se sinceró y admitió que durante buena parte de su carrera no se preparó adecuadamente y atravesó problemas personales que afectaron su rendimiento. Sin embargo, hoy se siente en paz:

No me cuidé, no me preparé, pero ahora estoy muy bien. Antes no lo estaba. Posiblemente la edad juegue un papel, pero no me siento viejo. Voy a tratar de ser la mejor versión de mí, me siento limpio mental y físicamente”, dijo.