El jugador de un grande de Argentina que suena en Pumas y entraría en un cambio por otro jugador

Se aproxima el Clausura 2025 por lo que Efraín Juárez sigue trabajando para poder conformar la mejor plantilla. De esta manera estaría cerca de firmar a un lateral por lo que los fanáticos están a la expectativa.

El jugador en cuestión es Álvaro Ángulo de Independiente se acerca pero también Ignacio Pussetto sería uno de los caballitos de batalla en la operación.

Ángulo integraría los Pumas

El reportero de Fox Sports, Rodrigo Tovar, confirmó que el lateral colombiano de 28 años, es uno de los fichajes que quiere tener si o si los Pumas. Además el mismo jugador habría contribuido para salir de Independiente.

De esta manera, Ángulo le pidió a Independiente una mejora económica para permanecer en Argentina pero el club se negó debido a que la cifra es muy elevada. Ante esto es que el jugador pidió su salida del mercado.

Los Pumas ofrecen una importante cifra para liberarlo de su contrato pero Independiente tendría en mente una opción para ‘abaratarlo’, ya que piden a Ignacio Pussetto en la operación.

En el caso de que no se concrete la vente de Ángulo, Independiente quiere si o si a Pusseto pero si no hay un intercambio los Pumas tendrán que decir si lo dejan salir o no.

