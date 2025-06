El tenso careo entre Canelo y Crawford en Riad: una pelea para limpiar el rostro del boxeo

La ciudad de Riad, en Arabia Saudita, fue testigo del primer cara a cara entre Saúl Álvarez y Terence Crawford, campeones indiscutidos que protagonizan una de las peleas más esperadas de los últimos tiempos pactada para el 13 de septiembre en Las Vegas.

Esta parada inaugural marca el inicio de una gira promocional que incluirá escalas en Nueva York y cerrará en Las Vegas, donde ambos se verán las caras sobre el ring. Más que una pelea, el duelo entre Canelo y Crawford ha sido presentado como un intento por devolverle al boxeo el brillo perdido entre decisiones polémicas, combates sin emoción y estrellas que evitan enfrentarse.

Así lo dejó claro Turki Alalshikh, ministro de entretenimiento saudí y promotor de la contienda, quien no dudó en asegurar: “Odio las peleas de Tom y Jerry. Sé que estos dos hombres darán una gran pelea”.

¿Dónde se podrá ver la pelea del Canelo?

Como parte de esta intención de ofrecer espectáculo, Alalshikh anunció la creación de un bono adicional para quien logre un nocaut. “Vamos a ver una de las mejores peleas en los últimos 10 años. Utilizando la plataforma de Netflix, le enseñaremos al mundo lo que es una pelea real”, afirmó.

Saúl Álvarez, quien viene de una actuación poco brillante frente William Scull, reconoció que esta nueva cita representa una oportunidad de reivindicación. “La pelea con Scull fue una decepción, pero ganamos. Estamos enfocados al 100% en esta pelea, es grande, y para mí hacer historia es el objetivo”, señaló el tapatío.

En tono retador, agregó: “Espero que no corra, las personas merecen una buena pelea. Muchos se concentran en mi poder, pero tengo mucho más que eso. Él no es Canelo, no me va a vencer. Esta pelea estará en los libros de boxeo. De esto se trata, de hacer historia”.

Canelo va por una victoria más. Crédito: @canelo

¿Qué puede ganar Terence Crawford contra el Canelo?

Por su parte, Terence Crawford, quien busca convertirse en el primer hombre en ser campeón indiscutido en tres divisiones distintas, fue contundente: “Es un gran riesgo, pero tiene una gran recompensa y no tengo miedo. Me voy a convertir en el primer boxeador con tres indiscutidos”.

Consciente de lo que implica este reto, Crawford destacó que pidió esta pelea porque sabe lo que representa: “Es mi momento. Voy a ganar de manera decisiva. Cualquier peleador, bajo las circunstancias correctas, puede ser noqueado”.

La expectativa crece. En tiempos donde el boxeo busca redención, Canelo y Crawford se presentan como dos guerreros dispuestos a entregar algo más que títulos: un combate con sentido, con alma e historia.