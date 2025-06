PSG vs Botafogo: hora y dónde ver en vivo y gratis el partido del grupo B del Mundial de Clubes

DUELO DE CAMPEÕES! uD83CuDFC6uD83CuDF0E



Chegou o dia do embate entre o Glorioso, campeão do Brasil e da América, e PSG, campeão da França e da Europa, pela @FIFACWC! uD83DuDD25 #VamosBOTAFOGO #FIFACWC #TakeItToTheWorld



Todos os jogos do Glorioso no app DAZN, grátis. Cadastre-se em:… pic.twitter.com/FEryndG6Nb