Regresa la segunda etapa del Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo ¿Dónde y cuándo ver el mundial de boxeo?

El Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se prepara para vivir su segunda etapa en Riad, Arabia Saudita.

Luego de una primera fase que dejó una grata sorpresa para todos los involucrados. Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, expresó su entusiasmo por lo que considera una de las iniciativas más importantes en la actualidad para el desarrollo del boxeo.

“Estoy emocionadísimo, nunca había sentido tantas ganas de ir a un evento”, confesó Sulaimán. “Vamos otra vez a Arabia para la segunda etapa. La primera fueron 64 peleas, 16 diarias, muy desgastante, pero muy especial. Ahora ya se conocen, ya saben quién va contra quién y se están jugando el pase a la etapa tres”.

Durante la primera fase, realizada en Riad hace dos meses, se disputaron 64 combates en apenas cuatro días. Ideado como un torneo de eliminación directa, ha comenzado a atraer la atención de medios, televisoras, promotores y, por supuesto, de los aficionados, gracias a su dinámica y formato.

Sulaimán asegura que este modelo “está para quedarse” y que su mayor valor está en la capacidad de mostrar la evolución de los peleadores a lo largo de distintas etapas.

Sulaimán destacó la satisfacción del ministro Turki Alalshikh, impulsor del torneo

Foto: Érika Montoya

“Es un formato que puede ser replicado en cualquier nivel. No tiene que ser la gran copa mundial que estamos haciendo. Fue diseñado para el desarrollo de nuevas figuras, pues a Canelo cualquiera lo puede promover, pero a los jóvenes y a los que van empezando, ahí es donde hay que demostrar que hay compromiso con el boxeo”.

En esta segunda fase, ocho mexicanos lograron avanzar, aunque Ángel Sauceda, uno de ellos, tenía su lugar asegurado, una lesión le impide participar en esta ocasión. Sin embargo, fue incluido en la lista de reservas por si alguno de los clasificados de su división sufre algún contratiempo previo a la tercera etapa.

Sulaimán también destacó la satisfacción del ministro Turki Alalshikh, impulsor del torneo. “Acabando la primera etapa me llamó emocionadísimo. Me dijo que todo el mundo le estaba hablando, que estaba en redes, en todo el mundo. Fue un gran éxito. Los resultados fueron superiores a lo que imaginábamos. Incluso me pidió que empezáramos a preparar la segunda temporada para 2026”.

¿Dónde y cuándo ver la segunda etapa del Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo?