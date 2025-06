Novatos ofensivos que la romperán en la NFL

Como cada año la NFL se sigue renovando con jóvenes jugadores que llegan sedientos de destacar y dejar su huella en una de las ligas deportivas más competitivas a nivel mundial, pero no todos son capaces de hacerlo en su primer año, en algunos casos tardan varias temporadas en poder aclimatarse e incluso una gran mayoría nunca llegan a destacar, sin embargo, en esta ocasión les tenemos un análisis de los cinco novatos ofensivos que inmediatamente harán una gran diferencia en sus respectivos equipos:

Cam Ward (Quarterback/ Tennessee Titans)

Como se ha vuelto una tradición, los ojos del mundo estarán puestos en lo que pueda hacer este joven Quarterback, quien fue seleccionado por los Tennessee Titans con la primera selección global del Draft de este año, ya que el proyecto que iniciaron con Will Levis hace dos años fue un rotundo fracaso.

Levis parecía ser el futuro de la franquicia después de haber sido seleccionado por los Titans en la segunda ronda del Draft del 2023, sin embargo, nunca pudo terminar de consolidarse como titular indiscutible. Comenzó siendo el suplente de Ryan Tannehill y una vez que logró banquearlo, terminó rotando constantemente con Mason Rudolph. En estas dos temporadas sus estadísticas fueron bastante mediocres, al haber lanzado 21 pases de anotación a cambio de 16 intercepciones, aunque no todo fue únicamente culpa suya, ya que la línea ofensiva de los Titans fue de las peores de la liga, razón por la cual sufrió bastante presión constantemente por las defensivas contrarias, lo cual lo llevó a sufrir un par de lesiones, mismas que lo alejaron de los emparrillados por varias semanas.

Al haber terminado como el equipo con el peor récord de la NFL en el 2024 (3-14), los Titans aseguraron la primera selección global de este Draft, la cual usaron para mejorar la posición más importante de cualquier equipo (Quarterback), trayendo así a Cam Ward, quien tuvo una temporada impresionante con los Miami Hurricanes en el fútbol universitario, a quienes el año pasado llevó a terminar con un récord de 10 victorias y 2 derrotas, gracias a las 4,133 yardas que consiguió por aire. Ward es un jugador que tiene un brazo muy potente y no tiene miedo de ponerlo a prueba constantemente, razón por la cual en su último año terminó con un promedio de 9.5 yardas por cada intento de pase, consiguiendo así 39 anotaciones, siendo interceptado únicamente en siete ocasiones, lo que nos habla de que es un jugador que sabe cuidar el ovoide, a pesar de ser temerario buscando a sus receptores.

Actualmente Ward se encuentra familiarizándose con el libro de jugadas de los Titans, así como con el resto de sus compañeros, entre los que destacan Calvin Ridley, quien debería de ser su receptor número uno por default, además del veterano Tyler Lockett, quien llega a los Titans después de haber pasado casi toda su carrera con los Seattle Seahawks, con quienes fue un pilar fundamental cuando fueron campeones hace varios años. Lockett será de gran ayuda para su joven Quarterback sobre todo en situaciones de tercer down, ya que a pesar de no contar con la velocidad de antes, sigue siendo un jugador con manos muy seguras.

A pesar de que últimamente nos hemos ido acostumbrando a ver más Quarterbacks que son unos verdaderos atletas, Ward es un Quarterback más tradicional a quien no le gusta mucho salir de la bolsa de protección, pero eso no quiere decir que no sepa utilizar bien sus piernas cuando su línea colapsa. Los Titans deberán de mejorar mucho este año, ya que por tierra seguirán contando con Tony Pollard y Tyjae Spears, quienes le quitarán presión a Ward, además de que se espera que el receptor Treylon Burks, de quien se esperaba fuera el sucesor de A.J. Brown, finalmente se encuentre sano y pueda contribuir con el equipo, ya que estará peleando con Van Jefferson por un lugar con la plantilla titular

Ashton Jeanty (Corredor/ Las Vegas Raiders)

Las Vegas Raiders no dudaron ni por un segundo en seleccionar a este excelente corredor con la sexta selección global de este Draft, ya que posee un talento generacional que pocas veces se ve. La última ocasión en la que un corredor había sido seleccionado tan alto en un Draft fue en 2018, cuando los New York Giants eligieron a Saquon Barkley con la quinta selección global.

Jeanty tuvo números impresionantes con la Universidad de Boise State, con quienes corrió para más de 2,700 yardas el año pasado, promediando 7 yardas por acarreo, ya que es un jugador que una vez que se encarrera es prácticamente imposible de taclear, lo cual le vendrá muy bien a la ofensiva de los Raiders, la cual careció de un buen corredor el año pasado, ya que estuvieron alternando entre Alexander Mattison, Zamir White y Sincere Mc McCormick.

Los Raiders promediaron un total 79 yardas terrestres por partido, lo cual distó mucho de lo realizado por el equipo en 2022, cuando aún contaban con Josh Jacobs, quien ese año fue el líder corredor de la liga con más de 1,600 yardas.

La ofensiva de los Raiders lucirá sumamente diferente en esta ocasión, ya que Jeanty no será la única incorporación del equipo, pues también contarán con la incorporación de Geno Smith, quien llegó a suplir a Gardner Minshew.

Smith es un mariscal de campo que ha venido a menos en los últimos años, razón por la cual los Seattle Seahawks decidieron intercambiarlo con los Raiders, pero será importante en el desarrollo de este corredor, ya que le aportará parte de su experiencia y sabiduría, aunque es indudable que Jeanty será el eje principal del ataque, por lo que podemos esperar que le den más de veinte acarreos por encuentro, relevándolo únicamente en situaciones obvias de pase ya que no es su principal fuerte el juego aéreo.

Pete Carroll utilizará a Jeanty como lo hacía con Marshawn Lynch cuando dirigía a los Seattle Seahawks hace algunos años, ya que tienen características similares, como lo son el castigar a sus rivales que traten de taclearlo y no se deja intimidar fácilmente, pero lamentablemente los Raiders no cuentan con muchos jugadores talentosos a la ofensiva ya que son un equipo en reconstrucción, pero este jugador tiene todo el potencial para ser el líder corredor de la liga a partir de este año.

Travis Hunter (Receptor y Esquinero/ Jacksonville Jaguars)

El caso de Hunter es sumamente especial ya que estamos ante un unicornio que pocas veces se ha visto en la historia de la NFL. Hunter es un fenómeno, tanto a la ofensiva como a la defensiva, lo cual no se había visto desde los tiempos del “Prime Time” Deion Sanders, quien fue un as a la defensiva y en equipos especiales, aunque también jugó como receptor con los Dallas Cowboys.

Desde que comenzó su carrera universitaria con Jackson State, Hunter mostró sus grandes cualidades en ambos lados del terreno de juego, aunque fue con la Universidad de Colorado (2023-2024) cuando de la mano del entrenador Deion Sanders refinó su técnica jugando como esquinero, además de haberse convertido en un dolor de cabeza para las ofensivas contrarias, ya que en esos dos años logró conseguir más de 2,000 yardas recibidas por pase, y también realizó intercepciones que fueron muy valiosas para su equipo, debido al gran entendimiento que tiene de ambas posiciones.

Hunter, quien fue la segunda selección global del Draft, llega a unos Jacksonville Jaguars en los que Trevor Lawrence que únicamente cuenta con Brian Thomas como arma, debido a las salidas de Christian Kirk y del ala cerrada Evan Engram, por lo que el camino está completamente libre para que Hunter reciba bastantes pases.

Un problema que Hunter podría enfrentar al inicio de su carrera es que al no ser un jugador corpulento los defensivos contrarios buscarán ir al choque con él, además de que estará más expuesto a lesionarse por jugar en las dos posiciones, aunque Liam Coen, entrenador en jefe de los Jaguars, ha mencionado que piensan usar a Hunter primordialmente a la ofensiva, aunque habrá ciertas jugadas especiales en las cuales lo envíen al terreno de juego para ocupar el puesto de esquinero y aprovechar su capacidad de generar alguna que otra jugada que cambie el rumbo del encuentro. Será sumamente interesante ver cómo les resulta este proyecto a los Jaguars, quienes buscarán dejar de ser un equipo gris y convertirse en protagonistas con este jugador.

Colston Loveland (Ala Cerrada/ Chicago Bears)

Con la llegada de Ben Johnson al banquillo de los Chicago Bears, los aficionados sueñan con tener una gran ofensiva, como la que apenas logró formar con los Detroit Lions, en donde fue su Coordinador Ofensivo durante los últimos años, convirtiéndolos en uno de los equipos más espectaculares de la liga.

A diferencia de lo que se esperaba, fue Loveland y no Tyler Warren la primera ala cerrada en ser elegido durante el Draft. A pesar de que Tyler Warren impuso récords con la Universidad de Penn State, los Chicago Bears se decantaron por Loveland, quien solamente generó 582 yardas el año pasado con la Universidad de Michigan, a comparación de las más de 1,200 yardas de Warren, pero mucho de eso se debió a que a Loveland lo utilizaban poco para correr rutas de pase gracias al enfoque de su Universidad, misma que priorizaba el ataque terrestre. Esto a final de cuentas le dio mucha experiencia jugando como bloqueador a este joven jugador, lo cual es algo muy valorado dentro de la NFL, ya que son muy pocos los jugadores que son como George Kittle, quien además de ser un excelente bloqueador también puede correr muy buenas rutas.

Al entrenador Johnson le gusta mucho utilizar a sus corredores, así que Loveland les será de mucha utilidad para abrirles carriles, pero también se convertirá en una pieza fundamental del juego aéreo cuando le sirva como válvula de escape a Caleb Williams.

A Loveland lo podemos visualizar en un papel muy similar al que desempeña Sam Laporta con los Detroit Lions, y es que Laporta lleva ya 17 recepciones de anotación en tan solo dos temporadas que ha jugado en la liga, por lo que Loveland también se convertirá en un arma importante en zona roja.

Los Bears contarán con una de las ofensivas mejor reforzadas, y a Cole Kmet, quien es la otra ala cerrada del equipo, solamente le queda un año de contrato, por lo que Loveland se adueñará muy pronto de esa posición, la cual será muy cotizada durante los próximos años, ya que no hay ala cerrada que no quiera jugar en una ofensiva tan creativa como la que tendrán con Johnson.

