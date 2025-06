Miguel Herrera recuerda su polémica con Christian Martinoli y habla de su relación actualmente

Uno de los momentos extra cancha que marcaron la carrera de Miguel Herrera fue el golpe que le soltó a Christian Martinoli en el 2015 en el aeropuerto de Filadelfia tras ganar la Copa Oro. En el aquel momento, el Piojo era el entrenador del conjunto nacional Azteca y el narrador estaba realizando algunos comentarios en contra del funcionamiento del equipo tricolor y se había metido con un tema familiar. Ahora, 10 años después, el técnico de la Selección de Costa Rica habló sobre la relación que tienen.

En una reciente interacción que tuvo el entrenador mexicano con los medios de comunicación durante la edición de la Copa Oro, Herrera recordó el amargo momento que vivió hace 10 años cuando lanzó el golpe a Martinoli. En su narrativa recordó que antes del incidente intentó buscar al narrador para hablar el tema. Miguel quería hablar en privado y solucionar todos los problemas que se estaban presentando fuera de la cancha.

"Son momentos que uno no piensa. Lo intenté por todos lados, traté de hablar y arreglar esto antes de que ese día. MI cabeza venía volando con ese tipo. Lo hice en un momento en el que no tenía que hacerlo", recordó Miguel Herrera.

Después de recordar lo que ocurrió en el 2015, Miguel Herrera decidió hablar sobre como es la relación actual con Christian Martinoli. Eso sí, dejó claro que lo respeta como narrador, pero no tiene intenciones de arreglar la situación y que se queden como amigos. El Piojo dejó claro que perdió mucho esa noche.

El motivo por el que Herrera nunca será amigo de Martinoli

El Piojo dejó claro que no tiene intensiones en que se arregle la situación que vivió con Christian Martinoli. El técnico asegura que perdió mucho esa noche, por lo que no tiene la mínima intensión de comenzar una relación de amistad con el narrador de partidos de futbol a pesar del paso de los años.

"Como narrador de futbol lo ha hecho bien; ha logrado posicionarse en un momento importante junto a Luis García y Jorge Campos. Esta era una situación personal con mi familia. No le pediré una disculpa, me cotó mucho y nunca seremos amigos", dijo el Piojo Herrera.

Se tiene que recordar que después del encontronazo en el aeropuerto de Filadelfia, tras ganar la Copa Oro, la directiva de la Federación Mexicana de Futbol decidió terminar la relación laboral con Miguel Herrera. El técnico mexicano se quedaba sin trabajo tras volverse viral el golpe que le soltó a Christian hace 10 años. Dentro de las declaraciones dejó claro que ahora, 10 años después, tiene la cabeza clara y no tiene problemas de compartir un programa con él, pero no dejará de eso no quiere decir que van a terminar siendo amigos.