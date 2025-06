David Faitelson arremete contra Martinoli y Luis García: "pararse frente a una cámara a decir babosada" | VIDEO

La gran sorpresa de la Copa Oro la dieron Luis García y Martinoli, quienes dejaron claro que no necesitan de estar en el palco de Azteca para robarse el show. Una de las mejores duplas de la narración de partidos en México realizó la transmisión del debuto de la selección Azteca en el torneo de CONCACAF. Ahora, David Faitelson arremetió contra sus excompañeros y los tachó de decir babosadas durante su transmisión.

En la selección de la nota censurada, David no dudó en colocar a sus excompañeros, Cristian Martinoli y Luis García, para ser más precisos a la transmisión que realizaron en el canal de YouTube. Faitelson aseguró que no es hacer periodismo lo que hicieron los narradores de TV Azteca, ya que en realidad se dedicaron a decir groserías, palabras fuera de lugar y puras babosadas durante los 90 minutos del partido entre México y República Dominicana.

"Resulta que están inventando el periodismo televisivo. Yo no tengo nada en contra de Cristian Martinoli y Luis García, los dos fueron compañeros míos. Martinoli trabajó bajo mis órdenes en Azteca. Trabajé con Luis García, gran compañero, gran amigo; pero con todo respeto, pararse frente a una cámara a decir cualquier tipo de babosadas, de groserías, de palabras fuera de lugar, de reírse... pues me parece un ejercicio que, si la gente lo consume, que está claro que lo consume..." comenzó su crítica David.

David Faitelson defiende la forma de hacer periodismo

Después de asegurar que no está de acuerdo con las "babosadas" que hicieron y dijeron Luis García y Martinoli durante la transmisión del partido de México, David aprovechó para defender la postura de hacer periodismo de calidad. Como le enseñaron a hacer lo a él a lo largo de su carrera. Faitelson dejó claro que son personas y pueden equivocarse, pero de lo que se trata es de hacer periodismo de televisión.

"Con todo respeto a mi me enseñaron a hace periodismo y me puedo equivocar, puedo tomar malas decisiones, pero se trata de hacer periodismo en televisión y no soy de cerrarme, Luis lo sabe muy bien, en una atmosfera de un periodismo muy serio, muy rígido de no poder reírnos. Sí podemos reírnos, peor hay espacio para todo", terminó Faitelson el tema de la transmisión en YouTube de García y Martinoli.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

El equipo dirigido por Javier Aguirre se volverá a presentar en la Copa Oro el próximo miércoles 18 de junio. El conjunto Azteca se enfrentará a Surinam en el AT&T Stadium, en Dallas, Texas. El partido corresponde a la segunda jornada de la Fase de Grupos del torneo organizado por la CONCACAF. Se tiene que recordar que el juego comenzará en punto de las 20:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, por lo que los fans deberán estar cerca de una pantalla para disfrutar del duelo de la Selección Mexicana.