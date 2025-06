“Gracias a mi papá y a Nacho, llegué al Salón de la Fama”: Kika Chávez celebra el Día del Padre

Para la dos veces campeona mundial Yessica Chávez, el Día del Padre tiene un significado especial. No solo celebra a su padre , Juan Manuel, sino también a su padre del boxeo, el legendario entrenador Ignacio Beristáin.

Gracias a ambos, ella logró alcanzar un sueño que hace unos meses le parecía casi imposible: entrar al Salón Internacional de la Fama Internacional del Boxeo en Canastota, Nueva York.

“La Kika que soy se la debo a los dos”, dijo en entrevista a El Heraldo de México mientras aguantaba las lágrimas, aún conmovida por el homenaje que recibió en tierras estadounidenses.

“A mi papá le debo todo. Lo amo. Me tocó el mejor. El boxeo me ha dado de comer y de vestir desde que yo era muy pequeña. Él me enseñó a amar este bello deporte, aunque de niña no lo entendía del todo”.