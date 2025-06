5 destinos ciclistas para pasar de novato con punch a intermedio

Las rutas en bicicleta dentro de la ciudad te quedan chicas y ya quieres experimentar algo más fuerte. El Ciclotón, el Paseo Dominical y los viajes a la tercera sección de Chapultepec ya no te llenan como lo hacían antes. Tus piernas piden intensidad, cansancio y un reto máximo. Ha llegado el momento de dejar de ser novato con punch y pasar a ser ciclista intermedio.

Sin embargo, no sabes por dónde empezar. Si bien la capital parece pequeña, salir de la CDMX aún parece algo lejano. No conoces muchos lugares a dónde moverte y no estás jugando solo con tu tiempo, sino con tu vida, por lo que la ayuda de otros puede ser de utilidad. Debido a esto, El Heraldo Digital contactó a varios usuarios de la bici para que hablaran sobre sus rutas favoritas para pasar al siguiente nivel.

Si bien se pueden hacer varias rutas con nivel intermedio dentro de la ciudad y estas dependen, entre otras cosas, de la velocidad o la complejidad del recorrido, hay recorridos foráneos que son lo suficientemente técnicos como para considerarlos por sí solos como un reto suficiente como para determinar que solamente pueden ser enfrentados por ciclistas intermedios.

Salir de la ciudad es una de las oportunidades más grandes para que un ciclista mejore sus habilidades. FOTO: Archivo.

8 consejos para salir de la Ciudad de México a otros estados

Si decides ser parte de ellos, es recomendable que sigas una serie de recomendaciones que son necesarias para mantener tu salud, así como tu estado físico. Aunque cada cuerpo es un mundo y el subirse a la bicicleta es un deporte de resistencia, debes de recordar que las precauciones que se toman tienen la intención de evitarte problemas que le podrían pasar a cualquiera.

Lleva suficiente agua o hidratación (para todas las veces necesarias para que tomes al menos medio litro cada hora). Come durante la ruta, no dejes que pasen 60 minutos sin probar al menos una barra energética o bocadillo. Revisa tu bicicleta antes de salir: cualquier pequeño inconveniente puede dejarte tirado en la ruta si no se le presta atención. Infla tus llantas correctamente, esto podría evitarte ponchaduras. Lleva refacciones de cámaras para tus llantas. Aunque no sepas cómo colocarlas, puedes ir a un taller por ayuda o solicitar apoyo en el camino. No olvides los parches ni la herramienta. Saber operar cualquier complicación te ayudará a evitar problemas en la ruta. De preferencia acude con algún amigo o grupo: si bien las rutas no son imposibles, quedarte varado en algunas sin compañía podría evitar que tengas cómo regresar. Algunas asociaciones ciclistas hacen estos recorridos con autos barredoras en los cuales podrías ir si no puedes continuar. Sal con tiempo y lleva dinero para tus gastos: aunque tengas buena condición y mucha iniciativa, hay veces en las que algo sale mal, ya sea la lluvia, alguna descompostura o eventualidad, es mejor tener contemplado incluso todo un día para dar este tipo de vuelta.

Los ciclistas tienen la opción de salir de su zona de confort a través de este tipo de actividades. FOTO: Archivo.

1. Parque Ecológico Lago de Texcoco: encendiendo los motores

También conocido como PELT, el Parque Ecológico Texcoco puede ser una de las primeras rutas que hagas para salir de la capital. Se encuentra a unos 20 kilómetros desde el Zócalo de la Ciudad de México, aunque dentro de este espacio el recorrido se puede duplicar o hasta triplicar.

Si bien hay varias zonas donde el tránsito se comparte con automóviles, hay espacios donde se puede recorrer sin ver un solo auto durante varios minutos. La zona es una pista enorme en la que se puede llegar a humedales en los que se pueden varias especies de aves.

La zona es perfecta para practicar sprints, resistencia y hacer ejercicios de velocidad, por lo que es ideal para entrenamientos. La única recomendación es no gastar todas las energías en el sitio, debido a que esta puede aprovecharse de manera adecuada para el regreso a casa.

"Está coqueto el puente para entrar, el circuito está muy cómodo si puedes mantener una velocidad y ritmo constante y la vista se ve coqueta es como ver un mundo post apocalíptico zombie", dijo Omar Trejo, ciclista urbano de la CDMX.

2. Fierro del Toro: una subida con decenas de kilómetros

Con más de 100 kilómetros de distancia, esta ruta ubicada al sur de la ciudad es una de las primeras pruebas fuertes que puedes realizar en la bici. Consta de una pendiente constante de inclinación de dos por ciento. Si bien parece que no es mucho el esfuerzo que se hace, los novatos con punch que la enfrenten por primera vez notarán un desgaste continuo.

A esto se suma que hay tres puentes que conectan la zona de Lomas de San Ángel Inn con la zona de La Magdalena Contreras. Su recorrido es a través de la ciclovía de Ferrocarril de Cuernavaca. El destino es la zona del Ajusco y sus pueblos. Al final se puede llegar al limite entre la Ciudad de México y Morelos.

La parte más alta se logra a aproximadamente 50 kilómetros, pero al regresar requerirás de menos fuerza, debido a que toda la inclinación que te sirvió de reto durante la primera parte servirá de impulso para bajar. En los tramos más eficientes se puede alcanzar hasta 60 km/h, lo cual sirve para llegar mucho más rápido.

Tres razones para ir a Fierro del Toro

"Según sea la estación del año descubres diferentes paisajes, los invito a todos a venir a Fierro del Toro por lo menos en cada estación del año, es muy bello", Diego Jiménez, ciclista urbano de Tlalpan, quien además asegura que esta zona cuenta con tres plus:

El esfuerzo te premia con vistas increóbles. Se puede ver mucha fauna local como aves, reptiles y roedores. Brinda mucha paz por su ambiente reconfortante y aire fresco.

3. Teotihuacán por Belén: una ruta de intensidad y poco descanso

Apodada como Jabstihuacán por el grupo Bananas Bike, esta ruta a Teotihuacán es diferente a la que suelen usar la mayor parte de los ciclistas urbanos que llegan hasta el centro ceremonial. En lugar de tomar toda la carretera México Texcoco, este recorrido atraviesa los puntos de Tezoyuca, Acolman, Texcoco, Papalotla, entre otras zonas del Estado de México.

Si bien pudiste haber experimentado esta ruta como novato con punch sin mayor problema, la subida a través de la zona de Belén es una de las más complicadas para los que comienzan a tomar la bici un poco más en serio, debido a que toma una inclinación que puede ir hasta a seis grados.

Aunque son solo cinco kilómetros aproximados de pendiente, el reto constante puede hacer que los que no están preparados tengan que bajarse de la bici. La recomendación para este caso es que cada uno suba a su ritmo y se ponga el reto de seguir pedaleando poco a poco.

Después de este trayecto llega una bajada que sirve para descansar y recobrar el ánimo. Tras esto, lo más pesado no tiene que ver con pendientes, sino con el regreso, el cual se hace por un camino generalmente plano, pero que al final resulta cansado por la extensión.

3 razones para ir a Teotihuacán por Belén

"La vez que tome esa ruta, fue la primera vez que sali más lejos de la ciudad, y creo que hasta entonces la subida más pesada que había hecho", asegura Diego Sáenz, ciclista urbano de la CDMX

El reto de la subida es interesante. El tramo de bajada de ida fue una buena recompensa para el esfuerzo La ruta de regreso permite viajar mucho mas rápido ya sobre carretera.

4. Pachuca: un punto cercano de la graduación a intermedio

Puede que se trate de uno de los destinos con menor inclinación positiva, aunque esta es constante para visitar Pachuca a bordo de la bicicleta. La ruta se realiza a través de la Autopista México-Pachuca y su fin se da hasta la llegada al reloj que se encuentra en el centro de esta zona.

El trayecto tiene al menos 100 kilómetros de largo. La parte más complicada es la que se encuentra para incorporarse a través del Metro Indios Verdes, debido a que es necesario enfrentarse a una subida técnica, así como al tráfico constante de diversos autos que buscan llegar de la CDMX al Edomex.

En días de sol intenso la ruta obtiene un mayor grado de complejidad, ya que resulta más cansado y el concreto aumenta la sensación térmica que caracteriza a este punto entre los tres estados. No es una ruta imposible, pero sí se convierte en un reto mayor si no se toman en cuenta diversas precauciones.

5. Puebla: la graduación para el ciclista intermedio

Este será el recorrido más largo, pero el que ter permitirá graduarte. Pese a que se encuentra a una distancia aproximada de 170 kilómetros de la Ciudad de México desde el Zócalo capitalino, esta es una de las rutas más difíciles para las personas que buscan vencer sus límites.

La mayor dificultad es que atraviesa por cuatro estados: la CDMX, el Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Si el trayecto a las placas de Tlaxcala te significa una situación complicada, esta es poco menos de la mitad de la travesía para llegar a Puebla.

Las partes más complicadas son tres pendientes que son consideradas como muros por los ciclistas. La inclinación en cada una de ellas será de aproximadamente 16 grados, por lo que necesitarás de usar mucha cadencia, velocidades bajas y mucha resistencia. Cada una de estas subidas se convierte en una lucha mental contigo y la carretera.

Dos de las mayores ventajas es que es una zona con poca afluencia de autos, por lo que resulta tranquilo y sus paisajes son encantadores, pero esto no significa que sea algo sencillo. Si llegas a la Ciudad de Cholula, la mejor idea es comer y regresar en autobús.

Tres razones para visitar Puebla en bicicleta

"Es una alternativa muy bonita para conocer varios pueblitos que por las rutas tradicionales se ignoran. O sea, que al priorizar caminos para el automóvil y una lógica de eficiencia de tiempo por hacer que sean más directos a veces se deja de lado las comunidades de alrededor", asegura Jabs, activista ciclista urbano, quien además da sus tres razones para ir a la zona.