Shocker habla sobre sus adicciones y asegura que no las quiere dejar: "es mi primer amante"

José Soria, mejor conocido como Shocker en el mundo de la lucha libre, es uno de los más conocidos del Pancracio en México gracias a su trayectoria arriba de los encordados, pero también en redes sociales por algunos acontecimientos extra deportivo que ha tenido recientemente. En esta ocasión acudió a un show donde reveló que nunca ha intentado dejar su adicción a la cocaína. A pesar que es la principal causante que haya tenido que dejar su carrera como luchador.

En los últimos años, Shocker, el mil porciento guapo, ha sido internado en cuatro ocasiones en clínicas de rehabilitación para que deje las drogas. Ahora después de algunos intentos, el luchador fue cuestionado en el programa 'Es Show', de Multimedios, sobre lo que ha ocurrido recientemente sobre problema con el consumo de sustancias prohibidas. Lo que nadie se esperaba era que José Soria aceptaría que le encanta la cocaína y que es una droga que considera como su primer amante.

Ante dicha declaración, el conductor del programa, Ernesto Chavana preguntó por su adicción y que había estado internado en cuatro ocasiones en clínicas de rehabilitación. Shocker fue contundente al confirmar que a pesar de todos los intentos por que se olvide de dicha sustancia, no la quiere dejar. Ante su negativa por querer dejarla, no ha habido una respuesta favorable ante la posibilidad de quedar limpio.

Shocker confirmó que no ha querido dejar la cocaína (IG: guaposhockeroficial)

Shocker no quiere dejar de consumir cocaína

La exestrella de la Triple A confirmó que no tiene intenciones de dejar de consumir el polvo blanco. El luchado explicó que no se puede dejar algo que no se quiere y recordó como fue la primera ocasión en las que se lo internaron. Shocker recordó que prácticamente lo secuestraron y que le dijo a la gente que se lo llevó que podían tenerlo en cualquier clínica, pero que mientras que el no quiera dejarla, no podrán hacer que se limpie.

"Creo que no se puede lograr algo que tu no quieres. La primera vez que llegaron a ir por mi, prácticamente me secuestraron, me llevaron a la fuerza amarrado, entonces yo les dije: 'A mi podrás meterme a cualquier clínica, pero mientras yo no quiera dejar el alcohol y las drogas, no los voy a dejar, y saliendo de aquí me voy a poner hasta la madre'", recordó.

El gladiador dejó un mal sabor de boca entre sus fans que lo han apoyado en todas las ocasiones que ha lo han apoyado en la búsqueda de que se pueda rehabilitar y regrese a ser esa estrella de la lucha libre que cautivó a millones de personas en todo México con su carisma y forma de luchar arriba del cuadrilátero.