Alberto del Río lo vuelve a hacer: el Patrón reparte golpes en conferencia de prensa contra Hijo del Vikingo y Latin Lover

Alberto del Río es una de las grandes figuras de la lucha libre en México, pero en los últimos meses parece que perdió la cabeza. Después de verlo armando un zafarrancho en Venga la Alegría, donde tuvo que ser sacado por gente de seguridad. Ahora, unas semanas después de dicha escena que protagonizó en televisión nacional, llegó la conferencia de prensa de Triplemanía Regia, donde volvería a interrumpir para soltar algunos golpes contra el Hijo del Vikingo y de Latin Lover.

El video en el que el gladiador conocido como 'El Patrón' no tardó en volverse viral en redes sociales, ya que fue grabado por muchos de los periodistas que se encontraban cubriendo el evento previo a que se realice Triplemanía Regia. Alberto ingresó a la sala con un micrófono en la mano, pero no tardó en perder la cabeza y comenzar a golpear al Hijo del Vikingo. Del Río se quitó el saco y tomó a la estrella de la Triple A y lo lanzó contra el cartel publicitario. Después lo volvió a lanzar, pero ahora para la zona donde se encontraban los periodistas.

Mientras que el nacido en San Luis Potosí agredía al Hijo del Vikingo, Latin Lover le pedía que se detuviera. El director de talentos quería respetara a las personas que estaban presentes en el evento y dejara en paz a la estrella que estuvo presente en el lugar. Del Río parecía estar cada vez más enojado y cuando terminó con la estrella de la Triple A comenzó a agredir a Latin Lover.

"Ya estuvo bueno, ¿te vas a comportar? Esto no es un ring de lucha libre", le dijo Latin Lover buscando que se calmara y dejara que terminara el evento donde se buscaba presentar algunos detalles de Triplemania regia.

Alberto del Río agrede a Latin Lover

Ante los intentos de frenar su agresión, el director de talento de la Triple A le indicó que debía parar, pero el Patrón tenía todavía mucha rabia por sacar. Cuando llegó a la zona donde estaba Latin Lover, tomó al exluchador y lo lanzó contra unas escaleras, le golpeó el brazo en una mesa y terminó agrediéndolo con una silla.

Tras esta escena, los fans esperan que Del Río se presente este domingo 15 de julio se presente por el Megacampeonato de la Triple A que ostenta el Hijo del Vikingo. La Arena Monterrey sería el escenario donde las dos estrellas de la Triple A se suban al ring para arreglar todos los temas que tienen. Eso sí, el actual dueño del cinturón de Mecampeón llegará con algunas lesiones.

Latin Lover arremete contra Alberto del Río

El director de talento de la Triple A no se quedaría callado y habló sobre Alberto del Río. En su declaración dejó claro que se trata de una persona que no tiene educación y que no respeta a los medios de comunicación, ya que en la sala había hombres y mujeres que querían cubrir una conferencia de prensa y terminaron viviendo una escena que no se debe presenciar fuera del ring. Latin Lover cerró su comentario dejando claro que nadie va a opacar el evento programado este 15 de junio en la Arena Monterrey.