Árbitro pierde la cabeza durante partido en Brasil y provoca una pelea campal | VIDEO

En los partidos amateur pasa de todo, desde golazos, el lanzamiento de futuras estrellas o pelea que se vuelven virales. En esta ocasión se trata de una contienda, pero para sorpresa de muchos, la pelea la comenzó debido a un árbitro. El abanderado fue encarado durante el partido y la forma de afrontar el reclamo fue soltándole un golpe al futbolista. El desenlace fue lamentable, ya que terminó en una campal.

El video de la pelea se volvió viral prácticamente al instante, ya que pocas veces se puede ver a un colegiado perder la cabeza y comenzar una pelea campal. Este acontecimiento ocurrió en Brasil durante un torneo de juveniles. El jugador que llevaba la camiseta de Sao Paulo encaró al abanderado de una forma enérgica y eso provocó que terminara soltándole un golpe en la cara.

En una primera instancia el jugador se lleva las manos al rostro, pero en cuestión de segundos corrió a regresarle el golpe. En poco tiempo ya se encontraban todos sus compañeros intentando defenderlo. Mientras unos querían detener la situación, otros seguían queriendo golpear al árbitro, quien no dejó de golpear a los jugadores que llevaban la camiseta de Sao Paulo.

En el clip no se puede observar cómo terminaron las cosas, pero los propios jugadores fueron los que lograron detener las acciones contra el abanderado que seguía diciéndole de cosas a los futbolistas que se acercaban a la zona donde se encontraba el colegiado. Las redes sociales no tardaron en reaccionar ante la situación, ya que pocas veces se ve a un árbitro comenzar una pelea durante un partido de futbol.

El árbitro golpeó en la cara a un jugador y desató la campal (X: barrabrava_net)

La reacción en redes sociales tras la pelea provocada por el árbitro

Las redes sociales no tardaron en reaccionar ante la pelea durante un partido amateur. Algunos dejaron claro que el abanderado hizo lo que muchos de su gremio han querido hacer por muchos años. Algunos otros no podían creer que el colegiado se hubiera atrevido hacer soltar el golpe a un jugador de futbol y menos que fuera un joven amateur.

"Yo soy el padre del jugador al que golpearon y el árbitro no sale de la cancha", "Así sea muy falta de respeto el jugador no tiene porque golpearlo siendo él la ley", "qué bajeza del árbitro, no debe estar encarándose así. Para empezar que le costaba ignorar", "Por fin un árbitro que se defiende y los morros deben entender que no se pueden poner así", son algunos de los mensajes que aparecieron en las diversas publicaciones que se compartieron en X y otras redes sociales.