Cruz Azul campeón de la Concachampions 2025 con goleada histórica al Vancouver

La palabra “campeón” y el Cruz Azul parecen no tener un lazo estrecho, pero en la final de la Concachampions, La Máquina pausó sus historias de terror y maldiciones, para levantar su séptimo título del torneo del área, y calificar al Mundial de Clubes 2029, con el 5-0 al Vancouver Whitecaps.

La nula resistencia y el la inocencia del club canadiense de la MLS, dio lugar a la tercera final que gana un club mexicano sobre uno canadiense, esta vez con goles de Ignacio Rivero (7’), Lorenzo Faravelli (28’), Mateusz Bogusz (45’) y el doblete de Ángel Sepúlveda (38’ y 50’), campeón de goleo del certamen.

La lluvia suave no calmó las banderas azules que colorearon el estadio Olímpico Universitario, que no fue aureo, pero sí azul. Los oles, el “¡Sepu, Sepu!” y los aplausos fueron la música triunfal de la noche, iluminada por la pirotécnia y el brillo natural de club cementero, al que no le perjudicaron los 14 días previos sin competencia.

“¡Six, six, six!”, pidieron los más de 33 mil presentes, y toda la afición celeste que volvió a sentirse campeona desde el título del Guard1anes 2021, del que sobreviven Andrés Gudiño, Alexis Gutiérrez y el capitán Rivero, ídolo junto a Sepúlveda, terminó con nueve tantos en la cima de la tabla de goleo de esta edición.

SE ACABÓOOOOOO. SOMOS CAMPEONES DE CONCACAF. uD83DuDC99 pic.twitter.com/ujWoxBmOMB — CRUZ AZUL (@CruzAzul) June 2, 2025

La goleada convirtió a La Máquina en el club más ganador de este torneo junto al América, y volvió héroes a los que hace dos semanas fueron villanos: fue vitoreado el portero Kevin Mier y Vicente Sánchez, el DT que espera resolver su futuro, mientras presume ser quien le dio otro título a Cruz Azul.

La palabra “campeón” y Cruz Azul no tienen lazos muy estrechos, pero al menos por un tiempo, La Máquina va a mantener el sabor de esta corona, una de corte internacional, que sirve como bálsamo y motivación para el futuro, en el que esperan volver a escuchar: “¡Olé, olé, olé, Campeón, Campeón!”, ya sea en Liga MX o como esta vez, como el mejor equipo de la región.

dhmf