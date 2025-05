Leyenda del América y su romance con Lupita D'Alessio

A lo largo de la historia el mundo del futbol y del espectáculo se visto entrelazado por diferentes ocasiones. Desde deportistas que se han compartido en actores, como de romances que han existido entre estrellas del rectángulo verde y exponentes de la música o la actuación. En esta ocasión vamos a conocer recordar quién fue la leyenda del América que robó el corazón a Lupita D'Alessio.

El romance habría ocurrido en la década de los 80, cuando la Leona Dormida todavía seguía casada con Jorge Vargas, esto de acuerdo con información de los medios de aquella época. Los rumores indicaban que la cantante habría apostado la patria potestad de sus hijos por quedarse junto a la estrella de las Águilas.

Para los que todavía no saben de quién estamos hablando es Carlos Reinoso. El exjugador chileno que se convirtió en leyenda portando los colores azulcremas y quien habría hablando sobre la relación que sostuvo con la intérprete de "Inocente pobre amiga". Se tiene que recordar que Lupita ha comentado en diferentes ocasiones que Reinoso fue el amor de su vida.

Lupita D'Alessio y su romance con Carlos Reinoso (IG: soylupitadalessio)

Carlos Reinoso habla sobre su relación con Lupita D'Alessio

En una reciente entrevista con Matilde Obregón, la leyenda del América fue cuestionado sobre su romance con la Leona Dormida. El chileno no dudó en hablar sobre la relación con la cantante, pero se decidió a no dar muchos detalles por respeto a la leyenda de la música en México, a sus nietos y su historia no iba a hablar mucho. Eso sí, confirmó que estuvieron juntos y sostuvieron una historia de amor.

"Yo se lo agradezco muchísimo (que diga que es el amor de su vida), además es una gente muy linda. Tuvimos años muy bonitos juntos y la respeto y la admiro mucho. No recuerdo cuando duramos, pero un rato. Es alguien a quién yo admiro y quiero mucho. Y no me gusta hablar de relaciones porque respeto mucho su vida... tiene nietos, yo tengo nietos; pero la respeto mucho", dijo Reinoso a Matilde Obregón.

La canción que Lupita D'Alessio habría dedicado a Reinoso

De acuerdo con los medios que cubrieron el romance del futbolista y la cantante en la década de los 80, Lupita habría dedicado una canción a Reinoso. A pesar de ser considerado como el "amor de su vida", Lupita le dedicó una canción donde relata la tormentosa relación que vivieron. La canción que habría dedicado fue: "Ese hombre", donde contaría que un hombre tan elegante y que aparenta ser divino, en realidad solo sabe hacer sufrir y es un "estúpido engreído".