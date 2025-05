América vs Pachuca: Las Águilas buscan romper la maldición en cuartos del Clausura 2025

América busca librarse de manera definitiva de la sombra del Pachuca en fase final, y con el marcador global 0-0, recibe a los Tuzos en el juego de vuelta de los cuartos del Clausura 2025. Luego de una inactividad de dos semanas, los de Coapa dieron una buena cara en el primer enfrentamiento de la actual serie en el Estadio Hidalgo, pero no fueron capaces de concretar en ninguno de los ocho tiros directos a gol sobre la portería de Carlos Moreno.

Creo que estamos motivados. El equipo está fuerte. No obtuvimos el resultado que esperábamos, pero vamos a jugar en casa, con nuestra gente, con la seguridad de que vamos a avanzar”, dijo Henry Martín, quien regresó en el pasado cotejo tras dos meses de ausencia.

El atacante agregó que pese a los detalles arbitrales, no deben poner pretextos, “porque este equipo debe estar en lo alto y siempre se le da el ir por más”.

Martín afirmó que en el acción con el guardameta Moreno, en donde al final se marcó fuera de lugar, detalló que se encuentra todavía adolorido de las costillas, pero que eso no es impedimento para jugar, “algo que he aprendido es el hambre que hay en este equipo y el no darse por vencido”.

Foto: Oscar Zamora

Antecedentes entre América y Pachuca

Ya en el Torneo Clausura 2024, las Águilas dejaron fuera al cuadro hidalguense, y lo hicieron en la misma instancia que ahora, aunque con marcador global empatado (2-2) y avanzó por mejor posición de la tabla.

Sólo han podido imponerse en dos de los últimos cinco partidos como local a los Tuzos, que los han dejado fuera en dos de las recientes tres series de Liguilla

El cuadro hidalguense sólo ganó cuatro de nueve juegos como visitante en el certamen, incluyendo el de Play-in ante Monterrey 2-1 la semana pasada.