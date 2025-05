David Faitelson pone punto final a su relación con José Ramón Fernández: "Fueron más de 30 años de un maltrato"

David Faitelson y José Ramón Fernández fueron una de las mancuernas más importantes de periodismo deportivo en México por más de 30 años, pero todo parece haber llegado a su fin este 8 de mayo después de un mensaje en redes sociales donde el comunicador de TUDN aseguró que ya no iba a permitir que la leyenda de los medios de comunicación siguiera haciéndole maltrato emocional y humillándolo.

La pelea entre David y Joserra comenzó el pasado miércoles cuando Faitelson reaccionó a un comentario que realizó su mentor, para ser más precisos, después de que lo nombrara sicario. Tras responderle a dicho comentario y aclarar algunos puntos, el periodista de TUDN sacó un último mensaje donde reveló todo el sufrimiento que le causó José Ramón a lo largo de los 30 años que tenían de relación laboral y personal.

Faitelson comenzó el mensaje dejando claro que la idea del mensaje era explicar un poco de lo que ocurrió en X el día anterior y, de paso, poner punto final a dicha polémica y su relación con el que consideró como líder, jefe y maestro y que para muchos es el mejor periodista que ha existido en México.

"Sobre lo sucedido ayer en esta red social, quiero dejar en claro lo siguiente: No permitiré que nadie me ofenda, que nadie lastime mi reputación, mi dignidad y a la de mi familia...", comenzó el mensaje David Faitelson en su cuenta oficial de X.

El periodista deportivo de TUDN dejó claro que a lo largo de su relación laboral y personal con José Ramón Fernández vivió maltrato emocional, físico y psicológico, por lo que ya no iba a soportar ese tipo de tratos por parte de una persona a la que consideró su maestro dentro de los medios de comunicación. Joserra se habría metido con su cuerpo, su fe, lo habría humillado y le habría aplastado el autoestima en diferentes ocasiones bajo la premisa que era su jefe y mentor.

"¡Se acabó! Fueron más de 30 años de un maltrato emocional, psicológico y hasta físico. Se metió con mi cuerpo, mi fe, me humilló y aplastó mi autoestima bajo el disfraz del 'maestro', del 'jefe', del aparente 'líder', del 'mejor periodista' que ha existido. ¡¡Ya basta!! Ni una vez más... No lo permitiré... Me atacan, atacó. Punto", escribió Faitelson.