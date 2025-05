Se viene un duelo de leyendas: México vs. Nicaragua

El excampeón mundial nicaragüense Rosendo Álvarez está decidido a encender el ambiente boxístico de Managua con una velada que apela directamente al orgullo nacional y a la rivalidad entre México y Nicaragua.

La función, programada para el próximo 17 de mayo, será más que una simple cartelera: se perfila como una noche de nostalgia, emociones fuertes que incluye un par de duelos de exhibición con un sabor especial. Durante la presentación oficial del evento durante la reunión semanal del Consejo Mundial de Boxeo, El Búfalo Álvarez no ocultó su entusiasmo por revivir la pasión de dos naciones.

“México es un país hermano con el que compartimos una gran pasión por el deporte del boxeo y no hay mejor forma de consentir al aficionado con grandes peleas”, dijo a El Heraldo de México, al tiempo que anunció los dos combates estelares que encabezan la cartelera.

Foto: Érika Montoya

En uno de los enfrentamientos principales, el mexicano José Luis Castillo —exmonarca mundial y protagonista de memorables guerras contra Floyd Mayweather y Diego Corrales— se medirá al nicaragüense José Quiebrajícara Alfaro, excampeón ligero de la AMB.

Un choque de generaciones y estilos que promete tensión desde el primer campanazo.

"Yo porto con mucho orgullo a bandera mexicana a donde quiera que voy, pero esto es algo especial, porque estaré entre amigos", señaló Castillo, quien a final de mes viajará a Rusia para una exhibición con su viejo rival, Ruslan Provodnikov.

El otro combate estelar, el sonorense Ramón Yori Boy Campas, veterano de más de cien batallas, cruzará guantes con el siempre polémico y aguerrido Ricardo “El Matador” Mayorga, quien vuelve a casa en busca de una última noche de gloria.

Mayorga es conocido tanto por su estilo agresivo como por su verborrea incendiaria, pero Campas aseguró que no se dejará llevar.

"Ya lo conocemos. Sé que, aunque sea una pelea de exhibición, se corre un riesgo y estoy preparado. No he dejado de entrenar", abundó el peleador de 53 años. Aunque Rosendo Álvarez quería sumarse al espectáculo como peleador, sus planes no se concretaron.

Su intención era enfrentar a Jorge “Travieso” Arce en un duelo de exhibición entre dos viejos conocidos del ring, pero no logró contactarlo a tiempo para cerrar el combate.

“Me hubiera encantado subir al ring una vez más, especialmente contra el Travieso, pero el tiempo no jugó a nuestro favor”, explicó.

La función se celebrará en el Polideportivo Alexis Argüello, recinto que llevará el nombre del más grande boxeador en la historia de Nicaragua y que ahora será escenario de esta velada en donde los veteranos demostrarán que todavía tienen pólvora en los puños.