A la cárcel: Rodrigo Huescas, exjugador de Cruz Azul, recibe 20 días de prisión en Dinamarca

Muy temprano, el Copenhague, equipo en el que milita quien fuera joya de Cruz Azul en el periodo de Martín Anselmi con la Máquina, Rodrigo Huescas, dio a conocer la sentencia que recibió el jugador, luego que en enero manejara a exceso de velocidad y con licencia vencida en Dinamarca.

A través de un comunicado de prensa, el equipo compartió todos los detalles de la sentencia de Rodrigo Huescas quien dijo que lamentaba mucho lo sucedido. "Sé que hice algo potencialmente peligroso y muy malo. Me disculpo de nuevo y lamento profundamente todas las consecuencias negativas que esto ha traído", declaró el jugador en sus primeras palabras ante la sentencia emitida este día en Dinamarca.

¿Cuál es el castigo para Rodrigo Huescas?

Rodrigo Huescas fue sentenciado por conducción temeraria en el Tribunal Municipal de Copenhague. Le revocarán la licencia de conducir, le confiscarán su automóvil y también recibirá una multa, además de cumplir con 20 días de prisión sin libertad condicional.

"Respecto a los 20 días de prisión, ahora hay que llegar a un acuerdo con el Servicio Correccional danés, que determinará cómo se cumplirán los 20 días. Por lo tanto, Rodrigo Huescas ahora está a la espera de esa decisión. Este horizonte temporal aún es desconocido", informó el club.

En el mismo comunicado, se incluyeron las primeras declaraciones de Rodrigo Huescas tras la sentencia a 20 días de prisión los cuales, como informó el club, todavía serán determinados si se realizan en su domicilio. Además de lamentar lo sucedido, el exjugador de Cruz Azul indicó:

Me disculpo de nuevo y lamento profundamente todas las consecuencias negativas que esto ha traído. Puedo ver lo que esto le ha hecho a mi familia y la incertidumbre que ha creado la situación. Me duele saber que he puesto en riesgo a mis seres queridos por esto.

Quien también habló fue el director deportivo de Copenhague, Sune Smith-Nielsen, quien aseguró que el futbolista sabe la falta que cometió, aunque no se guardó nada para el jugador mexicano: "Rodrigo ha sido consciente desde el principio de que había cometido una gran estupidez. Ha violado la ley danesa y podría haber puesto en peligro a otras personas. Es completamente inaceptable. Se ha disculpado en numerosas ocasiones con nosotros, su familia y sus compañeros. Ahora, la justicia danesa ha castigado a Rodrigo y aceptamos la sentencia. Ahora esperamos que cumpla sus 20 días de prisión".

¿Rodrigo Huescas recibirá otro castigo?

Smith-Nielsen reveló que han tratado el asunto de manera interna y no habrá otro castigo para Rodrigo Huescas y que no hay riesgo de que salga del equipo o que lo envíen de regreso a México. "Hemos gestionado el asunto internamente y no le impondremos a Rodrigo ninguna otra sanción más allá de la que acaba de recibir. Un caso como este, naturalmente, da que pensar, por lo que hemos optado por añadir nuevos procedimientos y endurecer los requisitos de incorporación para garantizar que todos los jugadores estén siempre plenamente informados y, al mismo tiempo, tengan las mejores condiciones para prosperar en la sociedad danesa", sentenció.