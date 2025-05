La trágica muerte de un ídolo de Cruz Azul, fue asesinado a los 24 años a las afueras de un restaurante

La época dorada de Cruz Azul fue en la década de los 70, años en los que la Máquina logró hacerse con seis títulos. Durante ese periodo, los cementeros lograron colocarse como uno de los grandes de México, pero también poner el nombre de muchos de sus jugadores en los libros de historia. Ahora vamos a recordar a una de sus leyendas que perdió la vida a los 24 años a las afueras de un restaurante.

El asesinato de la leyenda que vamos a recordar fue pieza clave en los tres primeros títulos de la Máquina en el futbol mexicano, es decir, entre 1969 y 1973. Lamentablemente su paso por el balompié mexicano tuvo un trágico final, ya que perdió la vida a los 24 años en Guadalajara, ciudad a la que había llegado a vivir después de dejar a los celestes para convertirse en jugador de Chivas.

Para los que todavía no saben de quién estamos hablando es Octavio Muciño, mejor conocido como 'El Centavo', un joven que pasó a la historia en la final de 1972, cuando el Cruz Azul derrotó al América por goleada. El nacido en San Miguel Vindho, en Hidalgo marcó dos goles de los cuatro que marcó el conjunto cementero.

Muciño pasó a la historia después de conseguir tres títulos con el Azul (X: archivofutboler)

El trágico asesinato de Octavio Muciño en Guadalajara

El Centavo había sido uno de los fichajes bomba que había realizado el Rebaño Sagrado para la temporada 73-74, junto a Jorge Valdivia. Lamentablemente el delantero mexicano perdió la vida al poco tiempo de su llegada a la Perla Tapatía. El ariete Azteca fue asesinado a balazos a las afueras de un famoso restaurante de la época, el Carlos O'Willys.

El suceso ocurrió el 31 de mayo de 1974, cuando Muciño y tres amigos iban saliendo del restaurant después de cenar. En punto de las 23:00, Octavio, sus tres amigos y sus respectivas parejas abandonaron el inmueble donde habían pasado un buen rato. De acuerdo con la información que se publicó en los medios en aquel año, Jaime Muldoon Barreto, hijo de una familia acaudalada de la ciudad, era aficionado del Atlas y soltó un comentario que no sentó bien en la mesa del jugador.

Muciño fue asesinado en Guadalajara tras una pelea en un restaurante (Deporte Color)

La discusión entre mesas llegó a los empujones. La gente del lugar los separó a tiempo, pero la cosa no terminaría ahí, ya que el Jaime, conocido como el arquitecto, abandonó el lugar para buscar una pistola que tenía en su auto. El Centavo salió del lugar para hacer las pases, pero Muldoon lo recibió con tres disparos, uno de ellos en la cabeza. Ya en el suelo le soltó dos en el pecho y hombro.

Octavio llegó con vida al hospital México-Norteamericano, donde el cirujano que lo atendió indicó que se encontraba en coma y con pronóstico reservado. El 3 de junio se confirmó su muerte. El periodista Antonio Moreno indicó que el asesino se dio a la fuga a Europa, donde no podría ser extraditado y no se le volvió a ver por México. En los reportes de 1974 se indicó que las autoridades no continuaron con la investigación debido a las influencias de la familia del arquitecto Muldoon.