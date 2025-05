"Fue una pelea aburrida", Canelo Álvarez odiar pelear con boxeadores como Scull

La victoria de Canelo Álvarez en la ANB Arena de Riad dejó mucho que desear entre los amantes del boxeo. Si bien es cierto que el tapatío se convirtió en el indiscutido de las 168 libras, la función fue considerada como una de las peores de su carrera. Tras escuchar que había ganado por decisión unánime, el tapatío dejó claro que no estaba contento con la función que brindó en Arabia Saudita, inclusive la tachó de "aburrida".

La pelea en Arabia Saudita tuvo que llegar a las tarjetas para conocer al ganador, pero esto no quiere decir que la función fuera buena. A lo largo de los 12 rounds se pudo ver al cubano "huir" de los golpes del Canelo, lo que hizo que la gente se "aburriera". Tras confirmarse que el ganador de la pelea fue Canelo, el tapatío aseguró que no le gustaba pelear con pugilistas como Scull gracias a que se dedican a escapar y no a encarar las peleas de frente, brindar un buen espectáculo a la gente.

En declaraciones para Azteca Deportes, Álvarez dejó claro que la función del 3 de mayo en Riad fue aburrida, pero que para que se puedan vivir de grandes peleas se necesitan de dos y cuando el rival no pone de su parte pasan cosas como las que se vivieron en el ANB Arena. El tapatío dejó claro que lo que se vivió en Arabia Saudita dejó en evidencia porque no le gusta pelear con rivales como el cubano.

"Fue una pelea aburrida. Odio a ese tipo de peleadores (...) Por eso no me gusta pelear con ese tipo de tipos. Ellos solo pueden sobrevivir para llegar a los 12 asaltos y por eso no me gustan. Espero que en septiembre venga otro tipo de pelea", indicó Canelo todavía arriba del ring.

Canelo dejó claro que no le gustan los peleadores que suben a sobrevivir en el ring (IG: canelo)

Canelo espera que la pelea con Crawford sea mejor

El tapatío dejó claro que la pelea fue aburrida debido a que Scull no salió a proponer nada arriba del encordado. Álvarez dejó claro que el cubano no tenía intensiones de ganar y solo subió a intentar sobrevivir en el ring. Ahora, después de consagrarse como el indiscutido de las 168 libras, Canelo debe darle la vuelta a la hoja y comenzar a pensar en Crawford, quien será su próximo rival, boxeador del que espera mucho más arriba del entarimado que de William.

"Esperemos que esa si sea una gran pelea y venga a hacer su pelea y que venga a intentar ganar para que sea una buena pelea", dijo Canelo, a lo que agregó: "Eso va a ser totalmente diferente, Terence Crawford está en otro nivel y es se demostrará. Ahora sí viene una gran pelea", dijo el tapatío.

¡No se prestó! uD83DuDE10



Canelo mostró su disgusto con la actitud de Scull sobre el ring. #CaneloXAzteca #BoxAztecauD83EuDD4A pic.twitter.com/uSP35iYy1K — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 4, 2025

La contienda contra Crawford ya se confirmó, pero todavía faltan detalles por revelar. El primero de ellos, aunque todos lo saben, es la fecha en la que se enfrentarían. En el anuncio oficial no se indicó la fecha en la que se realizará la contienda, pero los amantes del boxeo y fans de Canelo saben que la función se realizará en el fin de semana patrio en Las Vegas. El segundo será confirmar el lugar donde se realizará el evento del tapatío.