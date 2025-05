¿Cuántos MILLONES de dólares ganó Canelo Álvarez tras su pelea con Scull?

Canelo Álvarez ha recibido infinidad de críticas tras la victoria en al ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. El tapatío ganó, pero los críticos de boxeo y el propio pugilista quedaron con un mal sabor de boca tras los 12 rounds, ya que fue considerada como una pelea aburrida. Otro de los puntos que se le están criticando fue pelear en el país Árabe, ya que sólo lo habría hecho por los millones de dólares que le habrían asegurado. Es momento de hablar de la bolsa asegurada que ganó el indiscutido de las 168 libras.

Es bien sabido que el Canelo sabe hacer negocios y siempre se lleva una buena cantidad de dinero, pero en esta ocasión, los expertos aseguran que el tapatío ya solo pelea por dinero, no le importa si se da una buena función arriba del encordado o no, tanto así que no le importó llevar su evento a Arabia Saudita, donde la arena se encontraba prácticamente vacía.

David Faitelson fue el encargado de revelar cuándo dinero se llevo Álvarez después de ganarle a Scull por decisión unánime. El mensaje del periodista no sólo revelaba los millones que recibió Saúl, sino que también venían acompañado de una crítica, ya que había decidido llevar la pelea a un país lejano donde iban a pagarle 80 millones de dólares, es decir 1,600 millones de pesos, pero que la ANB Arena iba a estar vacía.

"Casi vacía la Arena en Riyad cuando no falta mucho para que suba 'El Canelo'. Los árabes y sus negocios. El Canelo cobrará esta noche 80 millones de dólares... lo que es tener dinero y no saber cómo gastarlo", escribió el periodista deportivo en su cuenta de X.

¿Cuánto dinero va a ganar Canelo Álvarez con el jeque Turki Al-Alshikh?

De cuerdo con información de Marca.com, el boxeador mexicano habría firmado un acuerdo con el jeque árabe por cinco peleas y un total de 400 millones de dólares, es decir, 8 mil millones de pesos. Esto quiere decir que mientras esté peleando con Turki Al-Alshikh, Canelo recibirá los 80 millones de dólares como bolsa asegurada.

Se tiene que mencionar que la suma de dinero antes mencionada y la de la pelea contra William Scull no contemplan los ingresos extras. Solo se trata de la bolsa asegurada por subir al ring en la fecha marcada por el promotor árabe. Entre los ingresos extras que no se han contemplado están: patrocinios, el porcentaje que le corresponde por el Pago por Evento y los contratos extradeportivos.

Canelo se llevó más de 80 millones de dólares tras ganarle a Scull (IG: canelo)

En otras palabras, Canelo estaría llevándose más de 100 millones de dólares por la función realizada el pasado 3 de mayo y las próximas cuatro peleas, ya que son las que tiene pactadas con el jeque árabe. Para el próximo evento de Saúl Álvarez, ya se tiene el rival y la sede, por lo que queda confirmar el día en el que el tapatío volverá a asegurar 80 millones de dólares en sus cuentas y en donde pondrá en juego sus cinturones en la categoría de las 168 libras.