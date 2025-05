Peligra victoria de Jaime Munguía vs Bruno Surace por dar positivo a sustancias prohibidas

El boxeador mexicano Jaime Munguía enfrenta una situación delicada tras confirmarse que dio positivo por testosterona en una prueba antidopaje realizada después de su combate ante el francés Bruno Surace, celebrado a principios de mes en Riad, Arabia Saudita. La información fue publicada este jueves por el medio especializado The Ring.

El control fue llevado a cabo por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA, por sus siglas en inglés), una entidad independiente que realiza controles en deportes de combate. Según el reporte, la muestra A del púgil mexicano, de 28 años, arrojó restos de testosterona, una sustancia prohibida por las agencias antidopaje. Munguía tiene ahora un plazo de diez días para solicitar el análisis de la muestra B.

Con un historial profesional de 45 victorias y solo 2 derrotas, el excampeón mundial expresó su sorpresa ante el hallazgo. “A lo largo de mi carrera me he sometido a numerosos test antidopaje y nunca he dado positivo”, señaló en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. El boxeador también subrayó que fue sometido a dos controles durante su campamento de entrenamiento previos al combate.

Munguía y Surace se enfrentaron el pasado 3 de mayo Foto: IG/jaimemunguiaoficial

"Se que he hecho las cosas bien", Jaime Munguía sobre prueba de dopaje

En un video difundido en redes sociales, Munguía afirmó sentirse "muy tranquilo" y reiteró su compromiso con el deporte limpio. “Estoy muy seguro de mi preparación, de mi suplementación, de todo lo que hice. [...] No temo nada porque sé que he hecho las cosas bien”, declaró, al tiempo que se mostró dispuesto a someterse a todas las pruebas necesarias para demostrar su inocencia.

Bruno Surace, su rival en la contienda, también reaccionó al informe.

Estoy sorprendido por la noticia. En el boxeo no hay hueco para los tramposos, este deporte ya es lo suficientemente peligroso tal y como es”, afirmó en entrevista con The Ring.

"Él sabía que no podía vencerme en condiciones equitativas" Foto: IG /@superbrunello

La pelea entre ambos fue una revancha del combate que Surace había ganado sorpresivamente en diciembre pasado en Tijuana. En esta ocasión, Munguía se impuso por decisión unánime (116-112, 117-111, 117-111) en un combate de peso supermediano que generó gran expectativa en la capital saudí.

Si la muestra B confirma el resultado positivo, Munguía podría enfrentarse a una suspensión por parte de las autoridades boxísticas, lo que pondría en pausa una carrera que ha sido seguida de cerca por aficionados tanto en México como en el extranjero.