Mexicano José Resendiz reta al excampeón Caleb Plant:¿dónde y cuándo ver su pelea?

Luego de siete años de profesional, llegó la hora para el mexicano José Resendiz de poner a prueba su suerte. Este sábado en Las Vegas, en calidad de esterlar, reta al excampeón mundial Caleb Plant en un duelo donde estará en juego la diadema interina supermedia de la Asociación Mundial de Boxeo.

"Me siento muy contento y motivado con esta oportunidad y vamos a aprovecharla. Es una muy buena oportunidad, aunque es una división un poco más grande a la mía no pasa nada, si Canelo puede (que es más bajito que yo) porque no. Es un riesgo bueno", dijo en entrevista con El Heraldo de México el peleador apodado Toro, por la fortaleza y el empuje.