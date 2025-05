Julio César Chávez y David Summers, integrante de Hombres G, realizan entrenamiento de box juntos | FOTO

Julio César Chávez es uno de los grandes nombres del deporte en México, pero también una leyenda mundial del boxeo. En esta ocasión, el César tuvo la oportunidad de mostrar que sigue en buena forma al compartir un entrenamiento en el deporte de los guantes con dos íconos de la música en España, Omar Montes y David Summers.

El pugilista mexicano y el vocalista de Hombres G se encontraron en la inauguración de un gimnasio en España, donde la leyenda no dudó en realizar un entrenamiento junto a David. El evento fue organizado por Omar Montes, el dueño de la cadena de los gimnasios del deporte de los guantes. Chávez y Summer soltaron las manos y realizaron algunos movimientos de técnica de golpeo para deleitar a los presentes en la inauguración.

En las imágenes se puede ver a el César compartiendo algunos consejos y mostrando la técnica de los golpes. Dentro de las imágenes que se volvieron virales en redes sociales se ve que Chávez hace algunas combinaciones de golpes y de paso una demostración de que todavía tiene el talento que lo llevó a ser uno de los mejores deportistas de todos los tiempos de México.

Otro de los momentos que se volvió viral en redes fue cuando Julio César le comenzó a corregir la postura a David Summer. El compositor no dudó en tomar nota y aprenderle a uno de los mejores de todos los tiempos. Este momento hizo que los fans de ambos pudieran emocionarse al ver que el mítico cantante de 'Te quiero' y el campeón mexicano disfrutaran de un entrenamiento de boxeo en suelo español.

El vocalista de Hombres G compartió en sus redes sociales que el encuentro en el gimnasio de Omar Montes no lo olvidará. ya que desde ahora cuenta con un amigo que es leyenda en su deporte. Julio César y Summer confirmó que quedaron como amigos; además de confirmar que el campeón de campeones es una gran persona.

"Otro día que no olvidaré, el día que@jcchavez115y yo nos hicimos amigos. Campeón de campeones, 90 peleas invicto, leyenda viva del boxeo mundial, y una maravillosa persona. Mañana entrenamos juntos. Un sueño hecho realidad. No me despierten, por favor", se lee en la publicación de Summer.