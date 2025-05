Revelan las últimas palabras de Atziri Galeana antes de morir en partido de fútbol: "tómame fotos bonitas"

La tarde del 24 de mayo pasó de ser una tarde de fiesta a que todo el futbol se pusiera de luto por la muerte e Atziri Galeana, la futbolista de 15 años que perdió la vida durante la final que se disputó en la Unidad Deportiva Municipal de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. El partido entre Toriz y Chivas, equipo donde militaba Galeana, estaban listos para presentar a las nuevas campeonas, pero el minuto 27 del segundo tiempo hizo que la tónica del partido cambiara por completo, Atziri perdería la vida.

Después de darse a conocer los detalles de la muerte de la joven futbolista, el perfil de Facebook, La Femenil Lzc, portal encargado de tomar y compartir las fotos de la liga local de Lázaro Cárdenas, compartió las últimas palabras de Galeana antes de que comenzara el partido. La joven de 15 años se había arreglado para salir bonita en las fotos de la Gran Final. Atziri sabía que el fotógrafo iba a ir y quería tener fotos para presumir en sus redes sociales y para que él también la subiera.

"Hoy me peiné y me vine bonita porque sabía que vendrías a tomar fotos al partido. Por fa tómame muchas fotos bonitas mientras juego para subirlas al insta y para que me subas a tu página", le habría dicho Galeana al fotógrafo que fue a cubrir el partido entre las Toriz y las Chivas.