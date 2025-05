La Bombonera lista para el Toluca vs América: pasión en cada rincón

Faltan a pocos minutos para el partido y las calles son rojas. Salta un grupo en color amarillo, pero son policías con sus chalecos fosforescentes. De azulcrema, nada. Sólo afuera del hotel donde se hospeda el América, a 20 minutos del Estadio Nemesio Díez, donde va buscar el tetracampeonato ante un Toluca con sed de títulos, desde hace 15 años.

Al llegar a Toluca a uno lo recibe la frescura en el ambiente, los paisajes boscosos y la comida campirana. También el tono escarlata en banderas, playeras, gorras y trapos. “Vamos por la 11”, se lee en los parabrisas de los autos, que se esperan sean más de cinco mil con el lema que se pinta en 10 puntos de la ciudad desde un día antes.

“¡Arriba el Toluca!”, grita un franelero, y la Cumbia de los Trapos se escucha de fondo, como si fuera el sonido ambiente de hoy en la capital mexiquense, que entra en las casas por sus zaguanes abiertos, donde se venden bebidas, artículos del club y se permite la entrada al baño a cambio de 10 pesos… 10, como los títulos de los Diablos, que su gente espera cambia de dígito en unas horas con la onceava estrella.

“¡Date la vuelta, está cerrado!”, indica la policía de tránsito, con el estrés que le provoca el inagotable arribo de autos, gente, vendedores, la gran mayoría con chamarras y sudaderas. Toda La Bombonera está rodeada de las playeras que usaron Fabián Estay, Vicente Sánchez, Víctor Ruiz, y el diablo al que ahora le venden su alma y le rezan para que llegue otro título: José Saturnino Cardozo.

Hoy Toluca es una fiesta que late a más de dos mil 600 metros sobre el nivel del mar Foto: Francisco Domínguez

Toluca vibra por su onceava estrella: así se vive la previa en la ciudad

No hay olor a azufre en el infierno. Pero sí de chorizo, bistec, cebollitas y papas. Se antoja un café de olla, pero no se asoma. Lo que abundan son las micheladas y los mojitos. Faltan cuatro horas para el juego y varios aficionados ya llevan en sus manos una pila de al menos cinco vasos que no mucho tenían líquido embriagante.

“¡Dale, dale oh, dale ooooooh! Borracho, voy con mi trapo…”, cantan en las calles toluqueñas miles de aficionados, algunos sin boleto para el partido. Hoy Toluca es una fiesta que late a más de dos mil 600 metros sobre el nivel del mar, el infierno más alto, un averno de altura que clama por su estrella 11 desde muy temprano. El plus: terminar con el mandato del América y dejarlo sin tetracampeonato.